Jaime Mora (Huelva) agradece la "confianza" para presidir la Comisión de Adamuz y estará "a disposición" de las víctimas

Archivo - El responsable de la Comisión de Seguimiento a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), y comisionado para el Acuerdo de Doñana, Jaime Mora. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jaime Mora, quien estará al frente de la Comisión de Seguimiento a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos, 28 de ellos de Huelva, además de numerosos heridos de los que aún quedan tres hospitalizados, ha expresado su "agradecimiento" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, por "la confianza depositada" en él.

Así lo ha manifestado Mora en declaraciones a Europa Press, donde el también Comisionado para el Acuerdo de Doñana, ha afirmado que "estará a disposición de todos los afectados por esta desgraciada tragedia, que tan duramente golpeó a Huelva y a Andalucía".

También ha señalado que "las puertas de la Administración autonómica están abiertas permanentemente para escuchar las demandas y necesidades de las víctimas y de sus familiares y dar traslado de estas al Gobierno andaluz".

El presidente de la Juta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció este miércoles que el Consejo de Gobierno, reunido en Huelva cuando se cumplían dos meses del trágico accidente ferroviario, había propuesto el nombramiento de Jaime Mora para estar al frente del comisionado para víctimas de este siniestro que ha constituido la Junta.

Moreno remarcó que "Huelva ha sido el epicentro de los damnificados de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz", y ha subrayado que las familias de los 46 fallecidos "siguen esperando conocer la verdad de lo ocurrido". Con ese objetivo, el Consejo de Gobierno acordó constituir una comisión de seguimiento que va a seguir el estado en el que están las víctimas desde el punto de vista sanitario, social y también psicológico, para hacer un acompañamiento a las familias desde la administración andaluza, y también para velar por sus intereses.

NUEVO COMISIONADO

Cuando, en septiembre de 2024, fue nombrado como comisionado para el Acuerdo de Doñana, Jaime Mora Fernández de Marcos (Madrid, 1979) ocupaba el cargo de secretario general provincial en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Huelva, posición que desempeñaba desde 2019.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 2002. Su especialización se complementa con un diploma en estudios de Derecho Constitucional (2004) y un postgrado en Derecho Constitucional, ambos obtenidos en la Universidad Complutense de Madrid, donde finalizó sus estudios de doctorado. Además, ha completado un Máster en Prevención de Riesgos Laborales en las tres especialidades, así como un Máster en Asesoría Jurídica.

Desde la Junta se destacó tras su nombramiento como comisionado para el Acuerdo de Doñana que su carrera profesional ha sido diversa dentro del sector público, de forma que ha desempeñado funciones de asesoría jurídica en diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía desde 2005, destacando su labor en la Consejería de Empleo, donde actuó como Letrado Conciliador y secretario provincial del Sercla, entre 2005 y 2007.

Mora fue asesor jurídico para la Consejería de Presidencia en Huelva entre los años 2007 y 2017, así como asesor jurídico de la Consejería de Agricultura y Pesca en Huelva desde 2017 a 2019. También ha sido profesor en la Universidad de Huelva (de 2017 a 2019), impartiendo la asignatura de Teoría de las Relaciones Laborales en Ciencias del Trabajo.