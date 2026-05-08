Jucil lamenta la muerte de los guardias civiles en Huelva y critica falta de medios ante la "violencia" del narcotráfico

Archivo - Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Huelva. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha expresado su "más profundo dolor y consternación" por el fallecimiento de sus dos compañeros de la Guardia Civil destinados en el Servicio Marítimo de Huelva tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. Uno de ellos, un agente que murió en el acto, y otro, el capitán, que resultó herido grave y que falleció después de ser trasladado por el accidente.

En una nota, Jucil ha señalado que han sido "víctimas de la violencia vinculada al narcotráfico que continúa azotando nuestras costas" y que los agentes, uno de ellos miembro de la asociación, "han perdido la vida en el ejercicio de su profesión, cumpliendo con su deber hasta el final".

Sobre el agente que falleció tras la colisión, han indicado que tenía 55 años y estaba "prácticamente a las puertas de su retirada" y que "deja destrozados a su familia, amigos y compañeros", a quienes han trasladado su "cariño, apoyo y condolencias en estos momentos tan duros".

"Tampoco olvidamos a los otros guardias heridos, que esperamos que tengan una evolución positiva. Hoy es día de duelo para toda la Guardia Civil. Pero también es un día para recordar, una vez más, que esta tragedia no es un hecho aislado ni imprevisible", ha remarcado.

Desde Jucil han recordado que llevan "mucho tiempo denunciando públicamente" el "grave deterioro" de la seguridad en las costas andaluzas y "el crecimiento de organizaciones criminales cada vez más violentas, más organizadas y mejor equipadas".

"Lo advertimos tras el asesinato de nuestros compañeros en Barbate y volvimos a insistir en que aquello podía repetirse. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón. Resulta inadmisible que quienes combaten el narcotráfico sobre el terreno sigan trabajando en condiciones de inferioridad, con falta de medios materiales, humanos y jurídicos suficientes para hacer frente a una amenaza que no deja de aumentar", subraya la asociación.

Igualmente, afirma que el Ministerio del Interior "no puede seguir ignorando la realidad que viven diariamente los agentes destinados en Andalucía" y especialmente en las zonas "más castigadas por el narcotráfico", lamentando que "la situación ha alcanzado un nivel límite y exige una respuesta inmediata, contundente y coordinada".

"No podemos normalizar que nuestros compañeros pierdan la vida mientras desempeñan su trabajo. No puede haber más advertencias ignoradas ni más promesas vacías. Descansa en paz, compañeros Germán y Jerónimo. Vuestro sacrificio no será olvidado", concluye el comunicado.