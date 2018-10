La Junta abre expediente sancionador a Ditecsa al detectar sustancias contaminantes en el río Tinto

Publicado 24/07/2018 18:33:32 CET

HUELVA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ha asegurado este martes que su departamento ha incoado un expediente sancionador a Ditecsa, empresa que gestionada el vertedero de Nerva (Huelva), tras detectar la presencia de sustancias contaminantes no autorizadas en el cauce del río Tinto. Así, aunque no se puede determinar que sean causantes de la presencia de espuma en el río, la Consejería ha abierto el expediente tras la detección de dichas sustancias.

En sede parlamentaria y a preguntas de la parlamentaria del PP por Huelva, Carmen Céspedes, sobre el vertido de lixiviados en el río Tinto, el consejero ha detallado las actuaciones emprendidas por su Consejería tras tener conocimiento de la presencia de espuma en este río.

Así, ha explicado que la formación de espuma puede deberse a un hecho natural tras las intensas lluvias caídas, pero que, "de manera rápida y eficaz", técnicos de Medio Ambiente se personaron en la zona para tratar de determinar las causas de estos episodios. De este modo, el consejero ha señalado que el mismo 12 de abril se desplazaron al lugar y se levantaron las correspondientes actas de inspección.

En este documento, los técnicos, como ha proseguido Fiscal, indicaron que, tras las fuertes lluvias en el tramo del río Tinto comprendido entre el embalse del Marismilla y la confluencia con la ribera de Jarrama, se aprecia la formación de espuma que "se acentúa tras la intersección con el arroyo Ventoso, que se sitúa a la mitad del referido tramo".

En concreto, según ha añadido, en este arroyo las espumas aparecen desde el aliviadero de la balsa de pluviales limpias de la instalación de la empresa Ditecsa que "en ese momento se descargaba con fuerza debido a las fuertes lluvias". Al día siguiente los técnicos tomaron muestras en la salida del rebosadero de la balsa de pluviales, así como en el río Tinto, tanto a unos cien metros de la confluencia con el arroyo Ventoso como agua abajo en la misma distancia.

Tras el correspondiente análisis e inspecciones realizadas, el consejero ha señalado que "no es posible determinar el origen exacto de las espumas porque puede producirse de manera natural o de ciertas fuentes naturales".

Así las cosas, en relación al vertido y de forma paralela a las muestras analizadas, "se han detectado sustancias contaminantes no autorizadas", por lo que, aunque "no sean las responsables de la espuma o no esté confirmado científicamente" se ha incoado el expediente sancionador correspondiente que tramita la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Huelva.

Por todo ello, José Fiscal ha dejado claro que la Junta de Andalucía "no mira para otro lado" y que en cuanto tiene constancia de cualquier episodio "actúa en consecuencia".

POSICIÓN DEL PP

Por su parte, según ha informado el PP en una nota de prensa, la parlamentaria del PP por Huelva, Carmen Céspedes, ha acusado al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, de "ocultar información" tras señalar la apertura de un expediente sancionador a consecuencia de los vertidos detectados en arroyos cercanos al vertedero de Nerva y que confluían en el río Tinto.

Ante esto, el consejero le ha respondido que su departamento "no oculta información" sino todo lo contrario. "No tenemos ningún problema en informar a la población de las actuaciones que se llevan a cabo", ha remarcado Fiscal, que ha subrayado que traslada la información en cuanto tiene conocimiento de la misma.

Céspedes, no obstante, ha recordado que la Consejería dio a conocer hace unos días que "técnicos de su Consejería realizaron un informe en el que resolvían que estos vertidos detectados en los arroyos Ventoso y Canario eran 'espumas que se conforman de manera natural' por las propias características del río Tinto".

Ahora, como ha advertido Céspedes, "conocemos que no era así, por una iniciativa del PP, ya que la Junta ha ocultado esta información a los ciudadanos". Por ello, ha reclamado al consejero la "máxima transparencia" para poder así trasladar "tranquilidad" a la población.

En este sentido, la dirigente 'popular' ha lamentado que el consejero "haya ocultado esta información a la ciudadanía sobre todo después de la alarma generada en la población".

Como ha señalado Céspedes, "la espuma a la que hacía referencia la Delegación de Medio Ambiente parece que no era una espuma inocua, sino residuos" y ha considerado que "no parece que sea casualidad que estos vertidos aparezcan, precisamente, en los arroyos Ventoso y Canario a la salida del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva".

Por todo ello, el PP ha exigido un mayor control de los lixiviados que generan las instalaciones del vertedero de Nerva y ha recordado, además, y que, a día de hoy, siguen "sin ponerse en marcha otras medidas como las estaciones de control de la calidad del aire alrededor del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos".