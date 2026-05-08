La Junta de Andalucía decreta luto oficial para este sábado por la muerte de los dos guardias civiles en Huelva

Archivo - Operación en la costa de Huelva de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha decretado luto oficial para este sábado después de confirmarse la muerte de dos guardias civiles en Huelva tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas onubenses.

Así lo han confirmado fuentes de la Junta a Europa Press. La noticia ha desencadenado una cascadas de reacciones y decisiones, como la de la Diputación de Huelva, que ha suspendido sus actos institucionales y culturales en señal de duelo por el fallecimiento de los dos agentes de la Guardia Civil que han perdido la vida durante una operación contra el narcotráfico en las costas de Huelva.

Además de las dos personas fallecidas hay dos agentes más que se encuentran heridos, uno de ellos también de gravedad y otro leve. Desde la Benemérita, han lamentado el fallecimiento de los compañeros y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.

Según han indicado fuentes conocedoras del caso a Europa Press, el suceso se habría producido a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, en una zona equidistante entre las provincias de Huelva y Cádiz, aunque de momento no ha trascendido zona concreta.

El suceso se produce poco más de dos años después del fallecimiento también de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, el 10 de febrero de 2024, al ser arrollados por una narcolancha en el puerto gaditano. Además, otros dos resultaron heridos, uno de gravedad.