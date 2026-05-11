Junta y Costas recuerdan que el proyecto en Aqualón (Huelva) no puede crear pantalla arquitectónica y es zona inundable

Archivo - Edificio que alberga la Delegación de la Junta en Huelva la Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. - EUROPAPRESS - Archivo

HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOJA) el informe ambiental estratégico sobre la modificación del PGOU de Huelva en el área afectada por el edificio Aqualón y señala que con la documentación aportada por el Ayuntamiento "no queda justificada la no formación de pantallas arquitectónicas conforme a la normativa de Costa" y que la modificación puede tener efectos "significativos sobre el medio ambiente", por lo que ve "necesario" someterla a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.

Asimismo, según indica la documentación de la Evaluación Ambiental Estratégica, consultada por Europa Press, que recoge una serie de informes sobre las consultas realizadas, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural señala que la totalidad de la parcela donde se ubica el Aqualón se encuentra "afectada por la zona de flujo preferente" y que se ubica dentro de un Área de Riesgo Potencial de Inundación.

Indica el Consistorio que con el proyecto se busca "facilitar la regeneración de la zona, mejorando la conectividad con el Parque de Zafra y optimizando el uso del suelo disponible". La intención es desarrollar usos, "como comerciales, hotelero, oficinas y alojamientos de larga estancia, todos alineados con las políticas urbanísticas de dinamización económica y sostenibilidad".

La alternativa de proyecto elegida por el Ayuntamiento plantea una intervención integral sobre la subparcela B, mediante la demolición parcial de las instalaciones existentes --edificio del Aqualón-- y la implantación de una nueva ordenación edificatoria, "adaptada a las condiciones del entorno urbano y a los objetivos de regeneración del frente litoral de la ciudad".

Señala en su documentación que la propuesta "mantiene la parcela A sin alteraciones y actúa solo sobre la parcela B, optimizando la distribución volumétrica y evitando la creación de un bloque monolítico que afecte la permeabilidad visual", así como que "se preservan los criterios de escala en la ordenación del suelo urbano, respetando la altura permitida en la nueva zonificación y asegurando una transición armoniosa con el entorno urbano inmediato".

Asimismo, se indica que la altura de la edificación actual "oscila entre 23 y 26 metros con un apantallamiento del cien por cien", y que la altura de la edificación del entorno "asciende a ocho plantas más ático o 28,30 metros en el triángulo dotacional Zafra y para el Plan Especial de Barriada Molino de la Vega", mientras que la modificación "sustituye la edificación de la parcela B en su totalidad y establece tres edificaciones liberando la planta para favorecer la permeabilidad y accesibilidad al frente litoral".

A este respecto, en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la Junta apunta que "se requiere justificación de la altura del edificio" ya que señala que actualmente se reconoce una altura en el Aqualón de "de 26,20 metros", pero que, "sin embargo, en el alzado presentado, las proporciones no corresponden con dicha altura, sino aproximadamente a los 20,40 metros".

La Junta apunta que en el entorno inmediato que se menciona, el ámbito de Molino de la Vega, "está aún sin edificar" --proyecto de las tres velas-- "constando para este ámbito informe desfavorable del Servicio Provincial de Costas en Huelva" ya que "modificaba la altura máxima permitida por el Plan Especial", señalando que "estas torres suponen una barrera a las edificaciones de menor altura del entorno y se desfigura la perspectiva desde el litoral".

Asimismo, señala que la altura propuesta en la parcela B, "excede a la edificación de la parcela A, así como la de las edificaciones localizadas en la avenida Julio Caro Baroja", por lo que, "por lo expuesto, con la documentación aportada no queda justificada la no formación de pantallas arquitectónicas conforme a la normativa de Costas" y remarca que es "necesario y conveniente incorporar al documento que se vaya a aprobar definitivamente" las consideraciones expuestas para la modificación puntual del PGOU.

La administración andaluza indica que las opciones seleccionadas "no han evaluado con el suficiente grado de detalle los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente derivados de la innovación propuesta" y manifiesta que "atendiendo a su localización, características y dimensiones, las alternativas podrían afectar de manera significativa y directa al paisaje con rango de protección reconocido en los ámbitos nacional, comunitario e internacional".

RESPUESTAS DE COSTAS Y CONSEJERÍAS

La Dirección General de Costas (DGC) señala que la altura propuesta en la parcela B, "excede a la edificación de la parcela A, así como la de las edificaciones localizadas en la avenida Julio Caro Baroja", por lo que "con la documentación aportada no queda justificada la no formación de pantallas arquitectónicas conforme a la normativa de Costa".

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural apunta que la parcela se ubica "dentro de un Área de Riesgo Potencial de Inundación, establecida por el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras" y que "cualquier construcción en esa parcela debe minimizar su vulnerabilidad ante inundaciones, utilizando técnicas constructivas adecuadas".

Para ello, subraya que el diseño del proyecto "debe considerar los caudales de agua que pueden afectar el área" ante "una posible inundación para garantizar la seguridad de la estructura", toda vez que apunta que "se podrán realizar nuevas edificaciones que supongan un incremento de la ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes y cualquier edificación bajo rasante e instalaciones permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie, siempre que se reúnan una serie de requisitos".

Estos son que no se trate de nuevos centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, así como que las edificaciones de carácter residencial se diseñarán "teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años", entre otras consideraciones.

Por su parte, la Consejería de Cultura y Patrimonio histórico señala que muy próximo al ámbito de actuación de la propuesta "existen los bienes protegidos por legislación" como son el Muelle de levante, el Muelle cargadero de la Empresa Compañía Española de Minas de Tharsis, el Yacimiento Subacuático Ría de Huelva --todos ellos catalogados como BIC-- y el Espacio subacuático Zonas Portuarias-Marismas del Odiel --Zona de Servidumbre Arqueológica--.

Por ello, manifiesta que "si durante el transcurso de cualquier actividad relacionada con el proyecto de referencia se produjera un hallazgo arqueológico casual, deberá ser notificado inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente".

Con respecto a la respuesta en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, señala la Consejería que "existe una discrepancia" ya que "la altura máxima planteada varía entre 30,00 y 31,30 metros a lo largo del documento de Avance presentado", lo que "debe ser justificado".

"Con respecto a la justificación de la adecuación de la altura a las alturas de los Planes Especiales de Barriada de Molino de la Vega y de Zafra, se indica que el ámbito de la modificación no se encuentra en la misma franja de los mismos, funcionando como conector-bisagra, entre el Parque de Zafra y el Polígono industrial adscrito al Servicio del Puerto, ambas zonas de considerable menor altura", concluye.