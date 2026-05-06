El legado humanista de María Clauss centra en la Diputación de Huelva una nueva jornada del ciclo 'REFLEXionando'

El legado humanista de María Clauss centra una nueva jornada del ciclo 'REFLEXionando', con la participación de Médicos del Mundo. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El homenaje a la fotógrafa María Clauss y al periodista Óscar Toro, fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ha continuado este miércoles en la Diputación de Huelva con una nueva cita del ciclo 'REFLEXionando', una iniciativa impulsada por el Ateneo de Huelva que lleva el nombre de la fotógrafa, con la colaboración de la institución provincial, para mantener viva la memoria y el legado profesional y humano de ambos comunicadores.

La programación ha llevado hasta la sede provincial al presidente de Médicos del Mundo España, Pepe Fernández, quien ha ofrecido la conferencia 'La fotografía humanitaria como compromiso: el sentido del Premio Luis Valtueña y el legado de María Clauss', en un acto que ha contado con la presencia de la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el presidente del Ateneo, Antonio Rus, y la presidenta del Colegio de Médicos de Huelva, Mercedes Ramblado.

Tras agradecer la presencia de Fernández, la diputada ha destacado de Clauss que "puso el foco en la dignidad humana" y su trayectoria quedó reconocida con el referido premio, que "simboliza precisamente ese compromiso ético con la realidad y con las personas, y es capaz de remover nuestras conciencias".

Baquero ha incidido en que, en el panorama actual, "necesitamos más que nunca esas miradas valientes, como fueron las de Clauss y Toro, miradas que nos recuerdan que detrás de cada imagen hay personas, historias complicadas y vidas que importan".

El presidente de Médicos del Mundo España ha centrado su ponencia en la dimensión más social y comprometida de la fotografía humanitaria, una mirada que ha definido la mayor parte de la trayectoria de María Clauss y que quedó reflejada en proyectos como 'Donde no habite el olvido', trabajo con el que obtuvo el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña.

Fernández, quien ha enfatizado "el trabajo por la transformación social" que llevaron a cabo ambos comunicadores, ha puesto en valor el fotoperiodismo, "el registro gráfico de la historia contemporánea, que no tiene sustitución", subrayando que la exposición que llevó a Clauss a ser la primera mujer en ganar el Luis Valtueña "lo tiene todo, es arte, respeto, profundidad y un componente poético, reflejado de forma espectacular".

'Donde no habite el olvido', considerada una de las obras más conmovedoras de la fotógrafa onubense, profundiza en la memoria y la dignidad, abordando las consecuencias sociales y emocionales de la desaparición. A través de imágenes cargadas de simbolismo y silencio, María Clauss construyó un relato visual comprometido con la memoria histórica.

El ciclo 'REFLEXionando', que se esta desarrollando desde el pasado lunes, continuará este jueves en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida con dos mesas redondas dedicadas a la figura de María Clauss y Óscar Toro. La primera de ellas reunirá a profesionales vinculados al ámbito de la fotografía y la comunicación para compartir experiencias y recuerdos en torno a la mirada artística y humana de María Clauss.

La segunda mesa redonda estará dedicada a Óscar Toro y contará con la participación de compañeros y profesionales del ámbito periodístico y audiovisual que repasarán su trayectoria, su compromiso con la información y su cercanía personal y profesional.

El ciclo concluirá el viernes con la intervención del Baltasar Garzón en la Universidad Internacional de Andalucía, en una conferencia centrada en periodismo, derechos humanos y memoria frente a la desinformación y la violencia en contextos de conflicto.