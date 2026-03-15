A licitación la reforma de aparcamientos de calle Mozárabes de Huelva para "aumentar" los estacionamientos

Archivo - Zona de aparcamientos de la calle Los Mozárabes de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha sacado a licitación, por algo más de 469.000 euros (con IVA), las obras de reforma de los aparcamientos de la calle Los Mozárabes de la capital con el objetivo de aumentar "los espacios dotacionales para el estacionamiento de vehículos debido a la pérdida de los mismos con las últimas peatonalizaciones".

Según el anuncio de la licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, consultado por Europa Press, las empresas interesadas tienen hasta el 31 de marzo para presentar sus ofertas y el plazo de ejecución de las obras es de cuatro meses.

Según indica el pliego de prescripciones técnicas, el Ayuntamiento de Huelva tiene previsto realizar actuaciones de reordenación de los espacios urbanos existentes, con objeto de "aumentar la dotación de aparcamientos en vía pública para paliar la pérdida sufrida con las recientes peatonalizaciones del casco histórico".

Por ello, se pretende modificar la disposición de las plazas en línea existentes en las dos vías de servicio paralelas a la calle Los Mozárabes en su tramo central, para transformarlas en batería con el estrechamiento de las franjas de acerado intermedias. Además, se aumentará la cobertura vegetal de la zona con la incorporación de más arbolado, "que mejore las condiciones de confort de la zona".

Así, la obra cuya ejecución se pretende contratar tiene como ámbito el tramo central de la calle Los Mozárabes, así como los viales secundarios que dan frente a las parcelas dotacionales del barrio --delegaciones de la Junta de Andalucía, guardería, Agencia de Emergencias de Andalucía y Colegio Oficial PITI--.

La actual zona de aparcamientos se encuentra aneja a dos vías de servicio que discurren paralelas a la vía circulación de dirección única de calle Los Mozárabes, atravesando un espacio conformado por bloques en manzana abierta, dentro del viario público municipal.

Asimismo, se señala que los acerados intermedios "se encuentran infrautilizados", toda vez que "hay una carencia generalizada de aparcamientos en la zona" y "una escasez de elementos vegetales que den sombra y mejoren las condiciones ambientales del entorno".

Así, el objeto del proyecto es realizar una actuación que redefiniendo las islas de acerado intermedias, permita aumentar la dotación de aparcamientos anejos al viario de forma que se cubran las carencias de esta dotación. Además se plantea la incorporación de plazas adaptadas, por encima de la dotación mínima, de forma que se "propicie el acceso a los edificios dotacionales situados en las inmediaciones".

Por otro lado, se quiere "actuar los recorridos peatonales del barrio con la incorporación de dos nuevos pasos de peatones en la calle Los Mozárabes, de forma que el recorrido longitudinal dentro del barrio de Zafra.