Licitada la tercera fase de los trabajos de investigación exhumatoria en el cementerio de La Soledad de Huelva

Trabajos en fosas del Cementerio de la Soedad en Huelva. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha licitado, por valor de 206.611 euros, los servicios de investigación exhumatoria en materia de Memoria Democrática en el Cementerio de La Soledad de víctimas de la guerra de España y la dictadura, correspondientes a la anualidad de 2025, a fin de "llevar a cabo medidas de dignificación con las personas que fueron depositadas" en fosas comunes.

Estos trabajos cuentan con una subvención de 150.000 euros del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Se trata de la tercera campaña de exhumaciones centrada en el ámbito de mayor concentración de enterramientos de víctimas del conflicto civil, el Patio Segundo del Sector San Juan del Cementerio de la Soledad.

La documentación de licitación, consultada por Europa Press, señala que se trata de la contratación de los trabajos técnicos para la exhumación, preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas del cementerio, donde se hallan restos de las personas que fueron asesinadas tras la sublevación militar por aplicación de Bando de Guerra entre julio de 1936 y febrero de 1937.

Apunta que, en cambio, atender a peticiones concretas de exhumación de condenados a pena de muerte entre los años 1937 y 1944, que fueron objeto de enterramientos individuales, quedará a criterio de los investigadores, "dada las demostradas dificultades que ello plantea tras los trabajos llevados a cabo en 2024".

Así, esta licitación da continuidad a las labores de investigación, tras haberse realizado en el año 2021 los trabajos de búsqueda, indagación, localización y delimitación de las fosas del Sector San Juan del Cementerio de la Soledad en Huelva, así como unas primeras fases de investigación exhumatoria en la anualidades 2024 y 2025. Ahora, y tras unas primeras campañas de exhumaciones, se señala la necesidad de continuar con las labores exhumatorias y de identificación de los cuerpos en este sector de la necrópolis.

Indica el proyecto que para esta campaña se plantea la actuación de equipos de campo trabajando en paralelo de forma que "se atiendan los ámbitos necesitados de intervención". Los mismos estarán compuesto por tres investigadores, cada uno, para tres meses y medio de trabajo, bajo dirección conjunta de dos especialistas en la materia, arqueólogo e historiador.

TRABAJOS EN SECTOR SAN JUAN

De este modo, los trabajos continuarán centrados en el patio dos del Sector San Juan para "excavación en extensión" de las fosas comunes localizadas, para la exhumación de "los distintos individuos documentados y por documentar, hasta donde alcance el arco temporal previsto para estos trabajos". Para ello se procederá a la reapertura del Sondeo 005 (Campaña 2025) y "se procederá a su ampliación 0 a la apertura de nuevos sondeos de detección y exhumación de víctimas".

Apunta la documentación que la atención de peticiones individuales de exhumación de víctimas de Consejo de Guerra "quedará a criterio de los investigadores, en función de los medios disponibles y posibilidades de éxito de cada caso en cuestión", teniendo en cuenta "las dificultades manifiestas en la campaña 2024 sobre esta labor y la necesidad de centrar los recursos disponibles en el patio dos del Sector San Juan".

Paralelo a los trabajos arqueológicos, se realizarán los de antropología forense que consisten, entre otros, en la determinación del sexo, estimación de la edad, realización de mediciones de huesos largos para dar altura en vida, completar fichas de inventario para señalar la ausencia o no de algún resto óseo, realización de fichas odontológicas --si lo permite el estado de conservación-- y reflejo de patologías o anomalías muy evidentes.

Con respecto a los restos óseos recuperados, se determinará su tratamiento y depósito de los mismos en el lugar que determine el Ayuntamiento, permaneciendo en ese lugar hasta que finalice el proceso de identificación. Una vez terminado dicho proceso, se llevará a cabo la inhumación de los restos en función a los resultados obtenidos en el proceso de identificación genética. Todos los restos exhumados, con independencia de que se trate de represaliados o no, deberán ser objeto de almacenamiento individual con referencia que permita su posterior identificación.

EL CEMENTERIO DE LA SOLEDAD

El Cementerio de La Soledad en Huelva --proyecto de José María Pérez Carasa de 1914-- comenzó su funcionamiento en 1928, tras la clausura del denominado Cementerio de San Sebastián. De planta semicircular, se articula en una serie de sectores denominados San Juan, San Marcos, Santiago, San Pedro, San Lucas y San Mateo. Más allá de los espacios destinados a sepulturas, panteones y nichos, el arco exterior de esta planta radial presenta una serie de praderas de césped en las que hasta los años 80, se realizaban las sepulturas de caridad.

Se trata de espacios donde se han venido enterrando correlativamente en fosas individuales las personas sin medios para costearse un enterramiento diferenciado. El funcionamiento cotidiano conforme iban llegando estos fallecidos sin recursos al cementerio, era la excavación de simples fosas, una al lado de otra configurando cuatro hileras de fosas en cada 'patio'. En los libros de registro del cementerio este tipo de enterramientos aparecen ubicados sencillamente como 'general', sin precisar sector o patio del lugar de inhumación.

Según indica el Ayuntamiento en su informe, "no hay datos para precisar cuántas inhumaciones puede haber en cada patio ni quiénes son los allí enterrados", así como que "el funcionamiento se vio alterado con los trágicos sucesos de la Guerra Civil, momento en el que hubo de dar cabida a las numerosas víctimas del conflicto".

Al respecto, el informe presentado apunta que los estudios llevados a cabo señalaban la presencia de enterramientos de represaliados en los patios, concretamente, de los Sectores San Juan y San Marcos, que han permanecido sin que se pudiese dar un señalamiento individualizado a estos enterramientos.

A petición de la Asociación de la Memoria Histórica de la Provincia de Huelva han sido llevados a cabo trabajos de localización, delimitación y evaluación de las fosas. Estas investigaciones desarrolladas sobre el terreno confirmaron ámbitos de enterramientos de carácter anómalo y con signos evidentes de muerte violenta en el Patio 22 del Sector San Juan.

En este sentido, destaca en primer lugar una fosa común con unas dimensiones aproximadas de 3x8 metros en la zona central del patio (Sondeos 5, 8, 9 y 10) en la que han podido identificarse al menos 46 individuos y un segunda zona (Sondeo 6) donde aparecen las fosas individuales ocupadas por más de una inhumación y con signos de muerte violenta, identificándose aquí otros 16 individuos.