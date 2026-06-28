Limón (PSOE Huelva) dice que la 'prioridad nacional' "no cabe" en la Junta: "Fuimos inmigrantes y los necesitamos"

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, en su despacho. - EUROPA PRESS

HUELVA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha asegurado que el modelo de sociedad propuesto por Vox y su concepto de 'prioridad nacional' "no cabe" en la actual coyuntura de Andalucía. En este sentido, ha defendido la importancia de la inmigración para el desarrollo económico de la provincia de Huelva y ha recordado que España históricamente "ha sido un país de acogida" al igual que en el pasado sus ciudadanos emigraron a otros países europeos.

Así lo ha indicado Limón en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha advertido de las "consecuencias" de que "acaben formando parte de un Gobierno autonómico". En este sentido, se ha preguntado "qué harían los agricultores de la provincia de Huelva si echamos a todos los migrantes, que son necesarios para que se recojan nuestros frutos rojos".

Al respecto, la dirigente socialista ha defendido la regularización y la legalidad en las contrataciones de origen, recordando que "si hay alguna persona que sin tener los papeles en regla está cogiendo fruta es porque hay alguien que lo ha llamado" y ha equiparado la situación actual de los trabajadores extranjeros en Huelva con "la que vivieron los emigrantes españoles en Francia o Alemania en el siglo pasado" a los que "acogieron".

Por ello, considera que si a los españoles los acogieron en otros países, "ahora mismo es nuestra oportunidad de hacer lo mismo con esas personas que necesitamos para el desarrollo económico de nuestra provincia", ha dicho.

Asimismo, ha destacado la contribución fiscal de este colectivo al recordar que, al estar de alta en la Seguridad Social y pagar su correspondiente IRPF "como cualquier español", generan "derechos fundamentales" como el acceso a la sanidad pública y la prestación por desempleo.

Además, ha defendido su derecho a la reagrupación familiar, comparándolo con las deducciones por hijos que el Gobierno alemán otorgaba en su día a los trabajadores españoles expatriados. "Cualquier persona que venga a España, sea de cultura árabe, musulmana, sudamericana o de otro punto de Europa, tiene esos derechos que va generando por el simple hecho de tener un contrato", ha enfatizado.

La líder del PSOE onubense también ha alertado sobre "el modelo de sociedad que representa Vox" y señala que "no cabe en las conquistas de derechos y libertades que ha tenido el pueblo andaluz durante tantos años".

En esta línea, ha cuestionado la postura de la formación de Santiago Abascal ante las emergencias y el cambio climático, una formación que "no creer en la Unidad Militar de Emergencias (UME)", a la que califican de "invento de Zapatero", y de "pretender eliminar los presupuestos destinados a la concienciación, sostenibilidad y transición ecológica".

En este sentido, la dirigente socialista se ha preguntado "qué pasaría con un incendio de las características" que ha sufrido su pueblo, San Bartolomé de la Torre --del que es alcaldesa--, si Vox está en el Gobierno", en alusión al reciente fuego forestal que afectó a la localidad y afectó a unas 5.000 hectáreas de su término municipal, así como de los municipios de Gibraleón y de Villanueva de los Castillejos.

SOLIDARIDAD FRENTE A LA "PRIORIDAD NACIONAL"

Para rebatir el discurso de la "prioridad nacional", la secretaria general de los socialistas onubenses ha compartido un detalle ocurrido durante las labores de extinción y apoyo en dicho incendio. Según ha explicado, cuando comenzaron a llegar los primeros víveres y recursos para los afectados, "las primeras dos empresas que llegaron con furgonetas llenas de agua y refrescos fueron del vecino marroquí que tiene el kebab en el pueblo y vecino marroquí de la tienda 24 horas".

"Fueron los primeros gestos de solidaridad que tuvimos, además de los que prestaron sus tractores. Esa es la prioridad nacional que queremos", ha sentenciado, haciendo un llamamiento a realizar una labor de "pedagogía y didáctica" con la ciudadanía para recordar "de dónde venimos y hacia dónde vamos".

Por último, Limón se ha mostrado "convencida" de que Vox acabará entrando en el Gobierno andaluz "si el Partido Popular requiere sus apoyos", apuntando que el PP "tendrá que pagar muy bien ese respaldo" mediante consejerías u "otros favores por otro lado", al tiempo que ha confirmado que "no ha existido ningún tipo de acercamiento" por parte de los populares hacia el PSOE.