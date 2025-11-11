Luz verde para el inicio de las obras de regeneración de la playa de Matalascañas (Huelva)

ALMONTE (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

Este martes se ha firmado el acta de replanteo con la empresa adjudicataria, que supone el punto de partida para la ejecución de las obras que la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ejecutará en la playa de Matalascañas, en Almonte (Huelva), con el objeto de aportación de arena y mejora de los dispositivos de retención de la misma en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, estas actuaciones, que cuentan con una inversión cercana a los seis millones de euros permiten garantizar la funcionalidad del sistema playa-duna, reforzar su papel de protección frente a temporales y asegurar su uso y disfrute en condiciones adecuadas tanto para la ciudadanía como para el ecosistema.

Así, el proyecto contempla varias intervenciones como la solución propuesta para los problemas de regresión consiste en la remodelación de nueve de los actuales espigones para recuperar la antigua capacidad de retención y la aportación de 700.000 metros cúbicos de arena procedentes de un yacimiento submarino par actuar sobre 3.700 metros de playa.

En este sentido, la subdelegada del Gobierno, María José Rico, que ha estado acompañada por el jefe provincial de Costas, Gabriel Cuena, en una visita realizada a la playa, ha explicado que con esta solución se contribuye a frenar la pérdida de material y mejorar la estabilidad del litoral.

Además, las obras se enmarcan dentro de una estrategia integral de adaptación al cambio climático en la franja costera andaluza, y responden a la continua regresión que ha venido afectando a estas playas en las últimas décadas.