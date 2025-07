Maíllo (IU) apuesta por "garantizar" una comunicación "fiable y ágil" para Huelva sin necesidad de "santificar el AVE"

HUELVA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha señalado este jueves que "lejos de santificar el AVE como el no va más de las transportes" hay que "garantizar" a los onubenses una comunicación con las ciudades y con el resto de la provincia "fiable y sobre todo ágil" y con niveles de "frecuencia acorde con la población".

Así lo ha manifestado Maíllo a preguntas de los periodistas en Huelva, donde cuestionado por cuándo llegará la Alta Velocidad a la provincia, el dirigente de IU ha señalado que "habrá que preguntar al Ministerio de Transportes" pero que espera que "cuanto antes mejor", pero que su formación considera que la "clave" es "una comunicación fiable y sobre todo ágil".

"Y lejos de santificar el AVE como el no va más de las transportes, no olvidamos de una perspectiva mucho más integrada de combinaciones de transporte que permitan que la población de Hueva no se sienta discriminada con respecto a las condiciones con alta velocidad, pero también con los territorios de Andalucía o con el Algarve portugués", ha remarcado.