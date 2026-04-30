Márquez (PSOE) apela al votante indeciso de Huelva: "Tienes en tu mano frenar la privatización de la sanidad"

Acto del PSOE de inicio de la campaña electoral en Huelva. - PSOE

HUELVA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, en el acto de inicio de campaña, ha hecho un llamamiento firme al votante indeciso de la provincia para "frenar las políticas de privatización y deterioro de los servicios públicos impulsadas por el Gobierno de Moreno Bonilla", ya que "tienes en tu mano frenar la privatización de la sanidad y si dudas, coge la papeleta de la sanidad pública".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Márquez ha hecho hincapié en que "cada vez que gobierna el PSOE, Huelva da un salto adelante". "Cuando Huelva mejora, siempre coincide con gobiernos socialistas", ha subrayado, toda vez que ha insistido en que "es fundamental que todos los votos defiendan a Huelva, a la democracia y a los servicios públicos".

"Queremos que Huelva progrese, fortalecer sus sectores productivos y mejorar la vida de la gente para que ningún territorio se quede atrás", ha señalado.

En este sentido, ha advertido de que el próximo 17M es una fecha "decisiva": "El 17M es elegir entre la privatización o la sanidad pública. No nos jugamos solo unas elecciones; nos jugamos nuestros derechos, nuestra sanidad pública, la educación de nuestros hijos e hijas, la atención digna a nuestros mayores y una vivienda digna".

Por ello, Márquez ha pedido la confianza en el PSOE "por los 83.000 onubenses en lista de espera, por las mujeres afectadas por los fallos en los cribados del cáncer de mama, por las personas dependientes que esperan más de 600 días para ser atendidas y por las más de 2.500 que siguen aguardando una ayuda en esta provincia".

Asimismo, ha apelado "a la dignidad, a los niños y niñas con necesidades educativas especiales y a la defensa de unos servicios públicos que son lo más sagrado que hay y que tanto ha costado construir".

"Cuando la izquierda se queda en casa, retroceden los derechos de todos y todas", ha advertido, señalando que la sanidad pública "está en un punto de no retorno si no se frena el avance de la derecha".

Por otro lado, la candidata socialista ha criticado que Moreno "no solo no ha cumplido con la sanidad en Huelva, sino que la ha destrozado", citando la "paralización" de infraestructuras "clave" como el Materno Infantil o los Chare, así como "la eliminación de puntos de urgencia, el desmantelamiento de centros de salud, el cierre de plantas hospitalarias y la pérdida de servicios".

"Por ello, aún estamos a tiempo de revertir esta situación. Que luego nadie se arrepienta de haberse quedado en casa. El 17M tenemos una oportunidad única", ha enfatizado.

Frente a ello, Márquez ha defendido que "hay un pueblo que sabe lo que ha costado construir el Estado del bienestar y que no está dispuesto a perderlo". "La sanidad pública no se vende ni se recorta, se defiende; la educación no se debilita, se refuerza; y la dependencia no se abandona, se garantiza. Eso es lo que está en juego este 17M", ha apuntado.

Finalmente, ha remarcado que "el 17M solo hay dos papeletas: la de Moreno o la de la sanidad pública", asegurando que "los y las socialistas salimos con ganas, ilusión y mucha fuerza a ganar estas elecciones porque nos jugamos lo más sagrado: los servicios públicos y nuestros derechos".