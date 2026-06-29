La Matriz de Almonte (Huelva) desarrolla nuevas modalidades en la ordenación de hermandades ante las nuevas realidades

Archivo - La Virgen del Rocío procesiona por la aldea en su visita a las 127 filiales. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz del Rocío de Almonte (Huelva) continúa ordenando el crecimiento del movimiento rociero con una actualización normativa, que entra en vigor este lunes y que desarrolla una nueva regulación interna para las hermandades de Culto, entre ellas una modalidad específica para las hermandades rocieras erigidas canónicamente fuera de España.

Según ha indicado la Matriz en una nota, la categoría de Hermandades de Culto a la Virgen del Rocío, ya contemplada en la ordenación aprobada en 2024, queda ahora más desarrollada con una distinción interna entre hermandades de Culto ordinarias y extraordinarias. Esta diferenciación permite ordenar mejor sus derechos, deberes y formas de participación, atendiendo a circunstancias como la distancia, la configuración histórica de algunas corporaciones o la presencia de la devoción rociera en hermandades con otros titulares.

Las Hermandades de Culto Ordinarias se corresponden, en líneas generales, con las antiguas hermandades no filiales y mantienen los derechos y obligaciones que ya venían desarrollando, con la celebración de su peregrinación extraordinaria en el calendario anual y su participación en la romería junto a sus hermandades madrinas. La mayor actualización se produce en las Hermandades de Culto Extraordinarias, una modalidad que permite reconocer realidades singulares dentro de la devoción rociera.

En este apartado se distinguen tres subcategorías: Hermandades de Culto Extraordinario Internacional, Hermandades de Culto Extraordinario Permanente y Hermandades de Culto Extraordinario que ostenten entre sus titulares a la Virgen del Rocío, en cualquiera de sus invocaciones, de Gloria o de Penitencia.

Las Hermandades de Culto Extraordinario Internacional están dirigidas a aquellas hermandades de Nuestra Señora del Rocío erigidas canónicamente fuera de España y reconocidas por la Hermandad Matriz, siempre que cumplan con sus obligaciones canónicas. Por razón de la distancia, peregrinarán a El Rocío una vez cada siete años, dentro o fuera de la romería, con una representación institucional mínima.

Además, mantendrán una correspondencia anual con la Matriz, sin necesidad de contar con hermandad madrina. Su objetivo fundamental será dar culto a la Virgen del Rocío en las parroquias o lugares religiosos en los que estén radicadas.

Las Hermandades de Culto Extraordinario Permanente contemplan a aquellas hermandades de Nuestra Señora del Rocío erigidas canónicamente fuera de Andalucía, en cualquier otra región de España, y reconocidas por la Hermandad Matriz atendiendo a su naturaleza y configuración histórica singular, relacionada o no con otras romerías que se celebren en honor a la Virgen del Rocío en otros lugares del país.

En este caso, peregrinarán a la aldea cada dos años, aunque pueda ser en una celebración colectiva y fuera de la romería, con representación institucional, además de mantener una correspondencia anual con la Hermandad Matriz. Tampoco tendrán obligación de contar con hermandad madrina.

La tercera subcategoría corresponde a las Hermandades de Culto Extraordinario que ostenten entre sus titulares a Nuestra Señora del Rocío, en cualquiera de sus invocaciones de Gloria o de Penitencia. Para su reconocimiento, deberán estar erigidas canónicamente, solicitarlo mediante acuerdo de sus órganos de gobierno y ser reconocidas por la Hermandad Matriz. Debido a esta singularidad, contarán con un altar en su sede canónica o celebrarán cultos anuales a la Virgen del Rocío, además de peregrinar al Santuario del Rocío, al menos, una vez cada dos años.

Su finalidad será dar culto a la Virgen del Rocío en sus parroquias o lugares religiosos, junto al resto de sus titulares. Como rasgo común, estas hermandades de Culto Extraordinarias formarán parte de registros independientes dentro de esta categoría, ordenados por fecha de admisión.

CAUCE ORDENADO

La actualización busca ofrecer un cauce ordenado "para que estas comunidades puedan sentirse parte de la gran familia rociera, preservando al mismo tiempo la identidad del Rocío y su vínculo espiritual con el Santuario, Almonte y la Hermandad Matriz".

Las nuevas normas actualizan el modelo aprobado por la Hermandad Matriz el 29 de junio de 2024. Con esta revisión, la institución continúa adaptando su normativa a la realidad actual del movimiento rociero, que cuenta actualmente con 127 hermandades filiales, marcado por una creciente expansión territorial y por la existencia de comunidades con circunstancias muy distintas entre sí.

La ordenación vigente establece cuatro categorías: Hermandades Filiales, que gozan de plenos derechos; Hermandades Agregadas a la Matriz, como categoría intermedia; Hermandades de Culto a la Virgen del Rocío, en sustitución de la anterior denominación de hermandades no filiales; y Asociaciones de Fieles de Nuestra Señora del Rocío, para aquellas agrupaciones que aún no tienen erección canónica diocesana.

En el caso de las Hermandades Agregadas a la Matriz, la normativa precisa que se trata de una categoría intermedia entre las Hermandades de Culto y las Hermandades Filiales. Obtener esta categoría es un requisito previo para ser Hermandad Filial de la Matriz de Almonte, aunque no conlleva necesariamente alcanzar esa condición.

Con esta nueva actualización, la Hermandad Matriz continúa dando pasos para acompañar el crecimiento de la devoción rociera de forma armónica, ordenada y proporcionada. El objetivo es proteger la identidad del Rocío, facilitar la integración de las distintas realidades devocionales y fortalecer los vínculos espirituales con la Virgen del Rocío, Almonte y su Santuario.