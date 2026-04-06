La Matriz de Almonte (Huelva) presenta el cartel y elige a su hermano mayor para la próxima Romería del Rocío

Cartel de la Romería del Rocío 2026. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) ha presentado este Domingo de Resurrección, como es tradicional, el cartel anunciador de la Romería del Rocío 2026, que ha sido confeccionado por el artista Daniel Franca. Por otro lado, los hermanos de la Matriz también han elegido a Juan De los Santos como hermano mayor para este año.

Según ha indicado la Matriz en una nota de prensa, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción ha sido el lugar escogido para la presentación del cartel anunciador de la Romería de 2026. Una obra del artista Daniel Franca que, según su autor, "parte de un hecho fundamental que establece la relación de la Virgen y su pueblo: la mirada de María".

De este modo, según ha detallado la hermandad, la propuesta parte de "una inversión del punto de vista más habitual". El cartel plantea a la Virgen del Rocío mirando a su pueblo, convirtiendo esa mirada en el eje visual y conceptual de la obra. "No se trata solo de un gesto piadoso, sino de una idea que remite a la cercanía, al reconocimiento y a la presencia viva de la Madre entre los suyos, en diálogo también con la súplica tantas veces repetida en las salves: devuélvenos tu mirada", han explicado.

Por ello, según ha indicado el artista, las miradas del pueblo se presentan así "cargadas de sentido, como expresión de oración, esperanza y llamada, en una composición que remite además al significado profundo de Pentecostés: la manifestación de lo divino en la comunidad, en lo colectivo, en la unión de muchas voces y muchos rostros". "El cartel convierte así al espectador en parte activa de esa escena compartida", ha añadido.

El autor enlaza además esta propuesta con una reflexión de Antonio Gala sobre "una fe del pueblo que asciende de abajo arriba", una idea que encuentra en la mirada de la Virgen, "un cauce de encuentro entre el cielo y la tierra, entre la expresión íntima de la fe y su dimensión popular". De este modo, la obra propone también una lectura espiritual y contemporánea de "uno de los vínculos más hondos entre la Virgen del Rocío y su pueblo".

El cartel se completa con el diseño tipográfico de Ale Rojas, que mira a los años ochenta como punto de partida visual, coincidiendo con la etapa en la que la Romería del Rocío fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Recuperando códigos gráficos de aquella época desde una reinterpretación actual, con una composición de jerarquía clara en la que destacan un titular y una fecha de gran fuerza expresiva, acompañados por tipografías secundarias, de raíz de los 70, que aportan "equilibrio, dinamismo y claridad al conjunto".

JUAN DE LOS SANTOS CANO, NUEVO HERMANO MAYOR

Por otro lado, este domingo también, siguiendo el orden del día del cabildo, los hermanos de la Matriz eligieron a su hermano Mayor para la próxima Romería del Rocío, un nombramiento que se conoció en la madrugada de este lunes, tras el recuento público de los votos en el templo parroquial almonteño.

De este modo, Juan de los Santos Cano ha sido elegido hermano mayor de la Romería del Rocío 2026 con 1.705 votos, de los 3.425 emitidos durante el sufragio.

Así, estas dos citas marcan en Almonte la cuenta atrás definitiva para un Rocío, que se celebrará del 22 al 25 de mayo, que en el pueblo dura todo el año y que este año será muy especial, ya que estará marcada con la Venida de la Virgen en agosto.