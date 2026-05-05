La "mejora" de las infraestructuras centra las reclamaciones del PP al Pleno de la Diputación de Huelva

La portavoz del grupo popular en la Diputación, Rocío Moreno. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Diputación de Huelva presenta dos mociones relativas a la "mejora" de las infraestructuras en la provincia al Pleno ordinario de la institución provincial que se celebrará este miércoles, 6 de mayo. En concreto, los populares presentan una iniciativa solicitando la "mejora urgente" de la N-435, en el tramo comprendido entre Zalamea la Real y la provincia de Badajoz, y la "recuperación inmediata" del servicio de pasajeros en la línea Huelva-Jabugo-Zafra.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la portavoz del grupo popular en la Diputación, Rocío Moreno, quien ha dado a conocer este martes ambas iniciativas, ha manifestado que en la primera de las mociones, se solicita al Gobierno de España la "mejora urgente" de la carretera nacional 435, en el tramo entre Zalamea la Real y el límite provincial con Extremadura, que "al menos permitan un tránsito razonable en dicho tramo, y que permitan su uso sin riesgo para la ciudadanía".

"Cada día los usuarios de la N-435 se exponen a baches y agujeros peligrosos que generan reventones en los neumáticos de los vehículos, accidentes por esquivarlos y salidas de vía, día sí y día también. La ciudadanía onubense, especialmente en las comarcas afectadas vive esta situación con creciente indignación, cansancio y una sensación de abandono institucional que se repite demasiadas veces", ha remarcado.

Por eso, en la moción se reclama también "la asunción de responsabilidades políticas ante la gestión de esta infraestructura", así como "el compromiso firme" del Gobierno de España para "garantizar inversiones eficaces, mantenimiento adecuado y una planificación que evite que situaciones como esta vuelvan a repetirse, asegurando un trato justo y digno a la provincia de Huelva en materia de infraestructuras y servicios públicos".

Ligada con esta primera moción, el grupo popular presenta una segunda iniciativa instando al Gobierno de España y al Ministerio de Transportes a que se adopten de "manera inmediata" las medidas necesarias para la reapertura del servicio de pasajeros en la línea Huelva-Jabugo-Zafra, "garantizando su seguridad y calidad, y estableciendo un calendario público, claro y vinculante para su restablecimiento".

Rocío Moreno ha señalado que "la falta de explicaciones, de plazos y de soluciones, refuerza la percepción de que esta línea no es una prioridad para el Gobierno de España".

En la moción se recuerda que este mes se cumplen tres meses desde la interrupción del servicio de trenes de pasajeros en la línea Huelva-Jabugo-Zafra, tras los efectos de la borrasca Leonardo que provocó el corte total del tráfico ferroviario el pasado 8 de febrero.

"Desde entonces, miles de onubenses han visto cercenado un servicio público esencial sin que, a día de hoy, exista una fecha concreta para su restablecimiento", prosigue la portavoz.

Ante esta situación, los populares exigen la comparecencia urgente del Ministerio de Transportes y Adif para informar detalladamente sobre el estado de la infraestructura, las obras necesarias, los plazos previstos y las causas que justifican la demora en la recuperación del servicio de pasajeros.

Igualmente, reclaman "la asunción de responsabilidades políticas ante la gestión de esta crisis ferroviaria, así como el compromiso firme del Gobierno de España para garantizar inversiones eficaces, mantenimiento adecuado y una planificación que evite que situaciones como esta vuelvan a repetirse, asegurando un trato justo y digno a la provincia de Huelva en materia de infraestructuras y servicios públicos".