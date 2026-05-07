Melissa Simplicio y Luis Saturnino abren el II Ciclo dedicado al Fado en Fundación Caja Rural del Sur en Huelva

La fadista Melissa Simplicio. - CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Con Melissa Simplicio y Luis Saturnino comienza este viernes, día 8 de mayo, a las 20,00 horas, el II Ciclo dedicado al Fado de la Fundación Caja Rural del Sur en Huelva y Música Fundamental. Las actuaciones podrán verse en el salón de actos del Centro Cultural 'José Luis García Palacios' y la entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Según ha indicado la entidad en una nota, Melissa Simplício es una de las voces más prometedoras de la nueva generación de fadistas. Natural de Estoi, Faro, inició su trayectoria en 2009 con el Cuarteto Nelson Conceição, donde descubrió la fuerza de transmitir emociones a través de la música.

A lo largo de su carrera, se ha presentado en escenarios nacionales e internacionales, destacando su paso por lugares como Monasterio de Alcobaça Festival F Sertã, Castelo Branco y el Alentejo, Lisboa y Oporto Francia, España, Suiza, Italia y Países Bajos, representando a Portugal más allá de sus fronteras.

En 2016 lanzó el álbum 'Fado da Minha Vida', consolidándose como una intérprete profundamente vinculada a las raíces tradicionales del fado. Su presencia en el escenario, "marcada por la intensidad, la verdad y la cercanía, transporta al público al universo genuino de la canción portuguesa", destaca Caja Rural del Sur.

Por su parte, Luis Saturnino es natural de Aljustrel e inició su carrera artística a los 15 años, actuando en espectáculos y festivales por toda la región del Alentejo. Fuertemente influenciado por su entorno familiar, descubrió su gran pasión en el fado, inspirándose en las grandes figuras del fado tradicional. Con una voz impactante y una interpretación conmovedora, se ha consolidado en diversos escenarios de norte a sur del país, llevando también el fado a comunidades portuguesas en Canadá, Alemania, Luxemburgo y Francia.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en numerosos concursos de fado, especialmente en el Algarve, donde ha obtenido varios premios. En 2009, lanzó su primer álbum y actualmente prepara un nuevo proyecto. Luis Saturnino transmite el alma del fado al escenario, ofreciendo momentos únicos de emoción y autenticidad en cada actuación.

Este segundo ciclo dedicado a la música tradicional portuguesa continuará los próximos viernes 15 y 22 de mayo con la actuación de las fadistas de Beatriz Pereira, el primer día, y Adriana Marques el segundo, quien cerrará este nuevo encuentro en Huelva con el fado.