El mes de mayo arranca en Huelva con la plantación de 2.600 flores de temporada

Archivo - Flores en el vivero. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva inaugura el mes de mayo con la plantación de más de 2.600 flores de temporada en la ciudad.

La próxima semana empezarán los trabajos para vestir de primavera el principal acceso de entrada a la ciudad, el eje de avenida de Andalucía hasta la calle San Sebastián, además de distintos espacios emblemáticos como la Casa Colón, la Palmera o la Plaza de la Constitución, ante la fachada del edificio consistorial, según ha informado este viernes en una nota el Consistorio.

"Comenzamos la tradicional plantación de primavera, empezando por nuevos espacios recientemente remodelados, como la Plaza de San Pedro, donde hemos optado por dianthus, unas plantas muy resultonas por sus flores coloridas y fragantes", ha afirmado la concejala del área, Mariló Ponce.

Por ejemplo, en la Casa Colón, se plantarán unas 500 plantas, entre begonias, tagetes y lobularias de diferentes colores; 260 petunias en las jardineras perimetrales de la fachada consistorial y 120 begonias en La Palmera.

Entre las plantaciones del eje de la avenida de Andalucía, destacan más de 200 lantanes; 300 tinias y 260 plantas de la alegría en la mediana de San Sebastián; 50 tajetes en la rotonda de Paco Toronjo, así como 200 dianthus y 200 lobularias en la rotonda del Papa.

La elección de las especies "es importante para, cumpliendo los objetivos de dar vistosidad, garantizar un mantenimiento sencillo sin necesidad de cuidados especiales". En este sentido, se ha apostado por estas especies que producen una agradable combinación de colores, gracias a flores y hojas grandes y brillantes de gran resistencia y especialmente indicadas para su uso en jardines urbanos.

Las labores dependen de la ubicación, incluyendo la preparación del terreno y en los espacios más amplios, el estudio previo para asegurar que las flores se plantan con una distancia superior a los 30 centímetros, dejándoles suficiente espacio para su crecimiento y consolidación.

Por otra parte, en la plaza de la Constitución, por ejemplo, se opta por jardineras verticales, manteniendo las especies de la balconada en la fachada consistorial.