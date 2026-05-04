La mina de Riotinto (Huelva) alcanza las 9.939 toneladas de cobre en un trimestre marcado por las lluvias

Mina de Riotinto (Huelva). - ATALAYA MINING

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La mina de Riotinto (Huelva), gestionada por Atalaya Mining, ha alcanzado en el primer trimestre de 2026 una producción de 9.939 toneladas de cobre, un dato inferior al del mismo periodo del año anterior debido al impacto de las intensas lluvias registradas, que "afectaron al acceso a determinadas zonas de la corta Cerro Colorado, al igual que en el resto de la Faja Pirítica".

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, en este periodo la planta ha procesado 4,1 millones de toneladas de mineral, manteniendo un rendimiento en línea con trimestres anteriores. La ley de cobre del mineral se ha situado en el 0,30%, por debajo de los registros de finales de 2025, mientras que la recuperación metalúrgica se ha mantenido en niveles sólidos, alcanzando el 81,54%. Tras los resultados de este trimestre, Atalaya prevé recuperar parte de la producción a medida que se normalicen las condiciones operativas.

En este sentido, el CEO de Atalaya, Alberto Lavandeira, ha destacado que "la producción del primer trimestre se ha visto afectada por unas lluvias inusualmente intensas, en línea con lo ocurrido en otras operaciones de la Faja Pirítica Ibérica", pero ha asegurado que esperan "recuperar parte de este impacto en los próximos meses".

Por otro lado, la compañía sigue desarrollando acciones estratégicas para su futuro, ya que ha resaltado el avance de los proyectos en el distrito de Riotinto, con el desarrollo de San Dionisio, los trabajos en San Antonio y Masa Valverde, así como la planificación de una futura línea de tratamiento de minerales polimetálicos.

PROYECTO TOURO

Por otro lado, la filial de Atalaya en Galicia, Cobre San Rafael, continúa avanzando en la tramitación del Proyecto Touro, declarado estratégico por la Xunta. De cara a la finalización de este proceso, la compañía ya tiene adelantados trabajos clave como la ingeniería de detalle y la adquisición de equipos, reforzando su preparación para el desarrollo del proyecto.

Con una inversión prevista de más de 500 millones de euros en proveedores locales y la creación de hasta 1.963 empleos, Touro se plantea como una operación "moderna y sostenible", con un impacto estimado superior a los 2.500 millones de euros en sectores como la construcción, el transporte o la industria auxiliar.

A ello se suman iniciativas de responsabilidad social y colaboración con el entorno, como los acuerdos con el sector marisquero de la Ría de Arousa para el control de la calidad del agua o los proyectos con las universidades gallegas para la recuperación ambiental del entorno minero.

FORMACIÓN, INCLUSIÓN Y DESARROLLO EN LA CUENCA MINERA

Por otra parte, la Fundación Atalaya culmina el primer trimestre con la puesta en marcha de varias iniciativas, como su inclusión en el programa Eracis+, junto al Ayuntamiento de Minas de Riotinto y Desatando Ideas, que permite a una decena de personas acceder a formación y prácticas en jardinería y mantenimiento para mejorar su empleabilidad.

Además, está llevando a cabo la VI edición del Curso de Operador/a Técnico/a de Instalaciones Mineras, en la que el alumnado realiza prácticas en empresas de la comarca como Insersa, Mimese, Umaco, Sánchez y Lago, Codisevand, SPI Bierzo, Royman, Maxam o Movimientos de Tierras y Áridos del Tinto. El alumnado ha trabajado en módulos de maquinaria, riesgos especiales o perforación y voladura, incorporando además el uso de equipos de protección individual gracias a la colaboración de Goipe.

La Fundación mantiene además su apoyo a actuaciones en infraestructuras, como la rehabilitación del Estadio Municipal 'Cuna del Fútbol Español' y la mejora del Cine Teatro en Minas de Riotinto, así como la adquisición de un vehículo para Protección Civil y mejoras en el CEIP La Rábida en El Campillo.

Su compromiso se extiende también al ámbito deportivo, cultural y social, con el patrocinio de clubes y el respaldo a iniciativas como el Certamen Nacional de Poesía 'Huellas de Cobre' o la restauración de la Virgen del Rosario en Berrocal.

UNA DÉCADA DE LA PROTECCIÓN DE MURCIÉLAGOS

La mina de Riotinto continúa avanzando en la conservación de los murciélagos mediante un programa de seguimiento que cumple diez años y que combina censos en galerías y refugios con sistemas de control mediante grabación de vídeo y audio. Desde el inicio de la actividad, el número de ejemplares se ha cuadruplicado, pasando de un centenar en 2015 a más de 400 en 2025.

La especie predominante es el murciélago orejudo gris (Plecotus austriacus), junto a otras como Rhinolophus hipposideros y Eptesicus isabellinus. Entre las actuaciones destacan la creación de refugios, incluyendo una galería específica, y la reutilización de neumáticos de maquinaria minera, todo ello con el asesoramiento de expertos y medidas para evitar depredadores.