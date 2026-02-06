Montero subraya su "reconocimiento y respeto" a las víctimas del accidente de Adamuz sin hacer "ninguna sobreactuación"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa en Huelva. - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

HUELVA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado este viernes su "reconocimiento y respeto" por las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, con 46 fallecidos, y ha señalado que para ello no tiene que incurrir en "ninguna sobreactuación".

Así lo ha apuntado la vicepresidenta en una rueda de prensa tras mantener una reunión en Huelva con la subdelegada del Gobierno, María José Rico, en la que se ha referido al accidente de Adamuz del que la mayoría de víctimas era originaria de la provincia onubense, y en la que ha respondido a preguntas de los periodistas sobre su asistencia al funeral religioso que se ofició en Huelva el pasado 5 de febrero, y sobre su cercanía con las víctimas.

María Jesús Montero ha defendido que "lo más importante" en relación con dicho accidente es "darle todo el protagonismo, respetar el criterio de las víctimas y, por tanto, hacer un acompañamiento discreto, como siempre hace el Gobierno de España", que, según ha abundado, "no acude a los lugares y pone en marcha dispositivos y situaciones para visibilizarse", sino "porque entiende que, en este momento de dolor que tienen las víctimas, tenemos que facilitar su camino y su tránsito".

Sobre el funeral en cuestión, al que asistieron los reyes Felipe VI y doña Letizia, ha indicado que "el Gobierno de España, en todos los actos públicos que participa, desarrolla la tarea que se acuerda con el protocolo", que en este caso era "del propio Obispado (de Huelva) y de Casa Real, y el Gobierno de España eso fue lo que hizo, estar respetando lo que las víctimas habían transmitido al obispo, que era que solo querían que se produjera el saludo de la Casa Real", ha añadido.

"Yo respeto a las víctimas y, por tanto, no tengo que hacer ninguna sobreactuación", según ha sentenciado la también secretaria general del PSOE andaluz, que ha defendido que "lo importante" es que las víctimas "sientan que las administraciones estamos ahí y, a ser posible, todos a una", e "intentando marcar el que nuestra presencia intenta facilitarle su camino".

Montero ha apostillado que "demasiada desgracia tiene una familia, cualquier persona, cuando llega un momento de este tipo" de "fatalidad" como "para encima estar contaminando con cuestiones que, sinceramente, pienso que no tienen ninguna importancia para ellas".

Ha indicado además que todo el que la conoce "sabe perfectamente cómo estoy en los sitios, discreta, en un segundo plano, estando disponible, prestando mi apoyo, mucho más en tragedias de este tipo", según ha puntualizado para recordar en ese punto que es "médica de profesión", por lo que sabe "perfectamente lo que significa la empatía con las víctimas".

"Creo que, a partir de ahí, queda todo dicho, y todo mi reconocimiento y mi respeto", según ha añadido antes de aseverar que "desde el Gobierno siempre vamos a respetar lo que quieran las víctimas", teniendo en cuenta que para el Ejecutivo es "fundamental" que se sientan "acogidas, arropadas", ha agregado.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS

En esa línea, Montero ha contado que, en su visita a la Subdelegación del Gobierno en Huelva, ha saludado a las personas que están trabajando en la oficina integral de ayuda a las víctimas que se ha puesto en marcha en dicha subdelegación al igual que en las de las provincias de donde había personas que han resultado víctimas por este accidente.

La vicepresidenta ha indicado que ha "agradecido" así a los trabajadores de esta unidad dispuesta en la Subdelegación en Huelva "no solamente que estén transmitiendo toda la información que permita que las personas no tengan que estar también en una nube burocrática para poder pedir esas ayudas que el Gobierno de España ha puesto a su disposición, sino también por el trabajo psicológico de acompañamiento cuando se contacta con la familia por el tremendo dolor que las familias tienen".

Montero ha agregado que, en el caso de Huelva, se han puesto a disposición de esas familias "todas las ayudas que el Gobierno de España a lo largo de este último periodo ha ido desarrollando, y que se ha traducido concretamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en todo lo que significa" en relación "con los anticipos de los seguros que tienen las compañías ferroviarias que abonar a las familias para que no ocurra como en otras ocasiones", donde ha transcurrido "una década de tiempo" entre que se registra el accidente y se materializa "la compensación a las víctimas por los daños materiales que se hayan causado con motivo de esta situación".

"No queremos que en este caso los accidentados de Adamuz sufran toda esa situación", según ha incidido Montero, que ha concretado que, en el caso de Huelva, se ha prestado ya asistencia telefónica o presencial desde dicha oficina a "30 familias que han querido recibir el asesoramiento" correspondiente, y a quienes se les ha "facilitado el poder rellenar los formularios, el poder solicitar" las ayudas referidas, según ha explicado.