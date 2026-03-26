Moreno destaca a Carolina Marín como "leyenda del deporte": "Nos deja un legado enorme y Andalucía está orgullosa"

Archivo - La deportista onubense Carolina Marín. - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este jueves a Carolina Marín como "leyenda del deporte" después de que la misma haya anunciado su retirada del deporte, por lo que no participará en el Europeo del próximo mes de abril en su Huelva natal.

De este modo, en un mensaje en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el presidente de la Junta de Andalucía ha señalado que "todo un país se enganchó al bádminton gracias a su talento" y que "nos deja un legado enorme", por lo que Andalucía "está inmensamente orgullosa" de ella.

Así lo manifestado Moreno, que ha subrayado el "el emotivo mensaje" con el que Carolina Marín ha anunciado su retirada, a través de un vídeo difundido en sus redes sociales en el que la deportista señala: "Mi camino acaba aquí. Gracias a todos, porque también habéis formado parte de ello. En esta nueva aventura llevaré conmigo los valores que me han acompañado hasta ahora e intentaré devolver a la sociedad todo lo que me ha dado en este tiempo. Ha sido un viaje maravilloso".

En su despedida, el comunicado de Carolina Marín ha señalado que "tras un proceso de reflexión y priorizando el bienestar de su rodilla --como ya adelantó que sería su prioridad absoluta en esta etapa--" ha decidido que "es el momento de escuchar a su cuerpo". "Aunque la ilusión de competir en su casa, era un motor emocional inmenso, la salud y la calidad de vida futura prevalecen sobre la alta competición".