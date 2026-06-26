Moreno: "Esperamos tener información lo antes posible sobre los 4.400 andaluces que viven en Venezuela"

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios antes de asistir a la tradicional Saca de las yeguas a su paso por la aldea de El Rocío. A 26 de junio de 2026 en Almonte, Huelva (Andalucía, España). El presidente e - Joaquín Corchero - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que esperan tener información lo antes posible sobre los 4.400 andaluces que viven en Venezuela y cómo se encuentran tras el fuerte terremoto.

En declaraciones a los medios de comunicación en Almonte (Huelva), Moreno ha confiado en que a través de la Embajada de España en Venezuela y del Ministerio de Asuntos Exteriores llegue esa información lo antes posible.

Asimismo, se ha referido a la ayuda a Venezuela que se ha activado desde Andalucía. Así, ayer jueves se celebró una reunión de la Comisión Interdepartamental Andaluza de Ayuda Humanitaria ante una Emergencia Internacional, para "coordinar la posible respuesta de la comunidad autónoma tras los terremotos registrados en Venezuela y organizar la aportación de recursos andaluces a la operación internacional de ayuda humanitaria".

La Secretaría General de Acción Exterior ha actualizado el censo de andaluces residentes en el país venezolano, unos 4.400, y ha identificado tres grupos prioritarios de seguimiento y trabajo; en concreto, los turistas andaluces que se encuentran en Venezuela, los andaluces residentes en el país y la comunidad venezolana asentada en Andalucía, con el fin de "facilitar la coordinación de las actuaciones que pudieran resultar necesarias".