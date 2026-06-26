Más de 50 militares del batallón de la UME con base en Morón (Sevilla) llega a Venezuela para ayudar tras los terremotos

Personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha embarcado con destino a Venezuela desde la Base Aérea de Torrejón. - UME

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de militares del Equipo de Rescate Urbano del Segundo Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Morón de la Frontera (Sevilla) ha llegado ya a Venezuela y se dispone a salir hacia la ciudad de Caracas para ayudar en distintas tareas tras los terremotos registrados este pasado miércoles en el país hispanoamericano.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien en un audio remitido a los medios de comunicación ha detallado este viernes que se han desplazado a Venezuela un total de 59 militares de dicho batallón de la UME, así como "dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas".

Todos ellos han viajado de madrugada "en un avión A-330 del Ejército del Aire" que despegó desde la base aérea de Torrejón de Ardoz "con material de apoyo al rescate, como cámaras y geófonos", así como "con material de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras".

"En el mismo avión también ha viajado un equipo de la Aecid --Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-- para hacer una primera identificación de necesidades humanitarias, y ha puesto a disposición todas sus capacidades", según ha abundado el delegado.

Pedro Fernández ha aprovechado la ocasión para trasladar "a todo el pueblo venezolano" la "solidaridad y afecto" en nombre del Gobierno, y "a todos los familiares de las víctimas" de los terremotos su "máximo apoyo en estos momentos tan difíciles".