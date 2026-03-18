Moreno reclama el AVE a Faro y asegura que Huelva es "de las provincias con más potencialidades de desarrollo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y el acto de colocación de primera piedra del Hospital Materno Infantil de Huelva. - María José López - Europa Press

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este miércoles el AVE a Sevilla-Huelva-Faro porque es "absolutamente necesario" sobre todo para la provincia onubense, que es "de las más dinámicas de Andalucía y con más potencialidades de desarrollo para el presente y futuro".

Así lo ha señalado Moreno durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha celebrado este miércoles en Huelva debido al acto de colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil y cuando se cumplen dos meses del accidente ferroviario de Adamuz en el que murieron 46 personas, 28 de ellas de Huelva.

En este sentido, el presidente de la Junta ha reivindicado la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro, un proyecto que "se ha impulsado" la Junta de Andalucía y "también en el Comité de las Regiones, en la Euroregión, Alentejo-Algarve-Andalucía, y con el que se ha pedido al Gobierno español "un compromiso sólido, firme".

Al respecto, ha indicado que esta línea es "absolutamente necesaria" para la provincia de Huelva, que es "de las más dinámicas de Andalucía" y se ha convertido en "capital industrial de la comunidad", ya que "los datos que en crecimiento industrial son espectaculares".

Pero también ha destacado también su "auge" en turismo, "no solamente turismo de costa, sino interior", toda vez que ha resaltado el sector agroalimentario que "ha sabido crear una enorme cadena de valor a través de los frutos rojos, que son máxima calidad y que se exporta a todos los rincones del mundo".

Por ello, Juanma Moreno ha subrayado que Huelva es "probablemente una de las provincias con más potencialidades de desarrollo", algo que a su juicio se demuestra en "la demografía, con los nacimientos o las personas que vienen a vivir".

"Huelva está en una evolución muy positiva. Tiene una cartera de inversión en el ámbito industrial de 6.200 millones de euros con, entre otros, el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve. Por lo que Huelva vive uno de sus mejores momentos para el futuro presente y futuro, que espero, deseamos y confiamos que siga así en los próximos años", ha concluido.