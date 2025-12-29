Los niños de Moguer (Huelva) y decenas de borriquillos rinden homenaje a Juan Ramón Jiménez

Paseo de burritos 'Plateros' por Moguer (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El 23 de diciembre de 1881 nació en Moguer (Huelva) Juan Ramón Jiménez, y para celebrar este aniversario, la Apyme local organiza cada año en torno a esta fecha, un entrañable paseo de burritos 'Plateros' por la ciudad que inspiró al Andaluz Universal. Este año la 'Gran Burrada Navideña', como se ha denominado esta actividad, se desarrolló este domingo.

Según ha indicado el Ayuntamiento moguereño en una nota de prensa, la actividad ha sido "un singular homenaje" al Nobel y a su más universal personaje, que se inició en la que fuese la cuadra de Platero en la Casa-Museo Zenobia-JRJ.

El alcalde de la ciudad, Gustavo Cuéllar, y el presidente de Apyme Moguer, Esteban Redondo, participaron junto a varios niños y otras personas en la tradicional lectura de varios poemas de Juan Ramón con la que se inicia cada año este paseo navideño que volvió a deparar imágenes llenas de ternura.

Más de medio centenar de borriquillos y unos doscientos niños y niñas vestidos de pastores, integraron la singular comitiva que recorrió el centro de la ciudad despertando la emoción de vecinos y visitantes.

El recorrido de esta ruta juanramoniana finalizó en el recinto ferial donde se entregaron varios premios a las mejores caracterizaciones de entre todos los participantes, en una actividad que "mantiene vivo el recuerdo del gran poeta lírico, inculcando entre los más pequeños el amor por el burrito más universal de la literatura".