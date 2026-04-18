El Nuevo Colombino despliega una lona en la que reivindica a la provincia de Huelva como "cuna" del fútbol

Pancarta desplegada en el Estadio Nuevo Colombino por la afición del Recreativo de Huelva de pueblos de la provincia. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este domingo la 'Grada de la Provincia' del Nuevo Colombino desplegará una pancarta con el lema 'La provincia de Huelva, cuna y orgullo del fútbol español', que se incorporará para dar mayor visibilidad a la provincia y reforzar su relación con el Recreativo de Huelva.

Según ha explicado la Diputación de Huelva en una nota, se trata de un mensaje que alude a la historia del fútbol en esta provincia y a la identidad que el 'Decano' representa para su afición. La lona formará parte de este espacio, impulsado por la Diputación, "que se ha consolidado como un éxito, desde su puesta en marcha, convirtiéndose en un espacio clave" para el acompañamiento al equipo.

La administración provincial pone en valor la presencia de aficionados procedentes de distintos puntos de la provincia, ya que "está dejando un gran ambiente en cada partido, que se hace notar en el campo y en la forma en la que se vive cada encuentro".

De esta manera, añaden que "la buena acogida de la iniciativa en las últimas jornadas confirma el interés que está despertando y el protagonismo que ha ido ganando en el estadio, en un tramo de la temporada en el que cada partido tiene un peso importante y en el que ese apoyo supone un plus y refuerza la idea de que el Recreativo de Huelva es patrimonio de todos los onubenses, vivan donde vivan".

La Grada de la Provincia, inaugurada el pasado 1 de marzo, cuenta con una zona reservada en el Gol Sur del Nuevo Colombino, con capacidad para 255 aficionados. Este sector, con el color azul como elemento predominante, incorpora 82 asientos en blanco, que reflejan de forma simbólica la presencia de los 80 municipios y las dos entidades locales autónomas.

PUEBLOS PROTAGONISTAS EN CADA JORNADA

Desde su puesta en marcha, por esta grada han pasado vecinos de numerosos municipios, reflejando la buena acogida de una iniciativa que gana presencia en cada jornada. En las primeras citas participaron Paymogo, Sanlúcar de Guadiana, Aroche y La Palma del Condado, a los que se sumaron posteriormente Lucena del Puerto, Cortelazor, El Granado, Manzanilla y Aljaraque.

En el último encuentro en casa estuvieron presentes Cabezas Rubias, Cañaveral de León, San Bartolomé de la Torre y Escacena del Campo Mañana serán protagonistas Villanueva de los Castillejos, Villablanca, Corteconcepción, Cortegana, Cala y Santa Olalla del Cala, dando continuidad a una propuesta que sigue sumando pueblos en cada jornada para animar al Recre.

En este contexto, desde este domingo la nueva pancarta estará en este espacio del estadio Nuevo Colombino, integrándose en una propuesta que, "más allá de lo deportivo, contribuye a hacer visible el apoyo de todos los municipios al Recreativo, reflejando su identidad y un sentimiento que despierta pasiones".