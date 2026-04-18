El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en marzo creció un 1,07% en tasa interanual

Archivo - Polígono industrial en la provincia de Huelva. - EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN - Archivo

HUELVA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en marzo fue 15.127 compañías, lo que supone un aumento del 1,07% con respecto al mismo mes del año anterior, ya que se cifraron 14.966 empresas, según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) durante esta semana.

Además, según los datos del IECA, consultados por Europa Press, la cifra del tercer mes de 2026 supone también un aumento del 1,47% con respecto a febrero, ya que se cifraron 14.907 compañías.

Estas cifras se asemejan a la tendencia de la comunidad andaluza, ya que el número de empresas en el mes de marzo en Andalucía asciende a 258.720, registrando un crecimiento del 1,7% respecto al mismo mes del año anterior.

Estos son los resultados de la actualización de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social, que ofrece datos mensuales desde mayo de 2020 a partir de la información de aquellas empresas con cuentas de cotización de alta en Andalucía, estando los datos trimestrales disponibles desde 2011.

La información que se publica se ha obtenido mediante una explotación específica del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, de los Regímenes de la Seguridad Social por cuenta ajena, es decir, el Régimen General --incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar--, el Régimen de la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar (Cuenta Ajena).

No obstante, a partir de enero de 2026 la variable actividad contenida en este fichero está codificada de acuerdo con la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025). Este cambio supone una ruptura en la serie mensual de empresas según actividad económica.

De este modo, el sector que registró el mayor número de empresas inscritas en el mes de marzo en la provincia de Huelva fue el de servicios con 10.123 (1,6% más que el mes anterior); seguido del sector de la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, 2.726 (1,41% más); y el de la construcción, con 1.370; mientras que el de la industria fue el que inscribió un menor número con un total de 908, que se redujo en una.

Con respecto a la actividad económica de las empresas inscritas en el tercer mes del año, 3.188 pertenecen al comercio al por mayor y por menor; 2.146 a la hostelería; 593 al transporte y almacenamiento; 42 a actividades de edición, radiodifusión y producción y distribución de contenidos; 90 a Telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información; 195 a las actividades financieras y de seguros; 292 a actividades inmobiliarias y 698 a actividades profesionales, científicas y técnicas.

Igualmente, se inscribieron 671 relacionadas con actividades administrativas o servicios auxiliares; 363 con la educación; 512 empresas relacionadas con actividades sanitarias y de servicios sociales; 299 pertenecen a actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento; 93 empresas relacionadas con actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio, así como se registraron 940 empresas inscritas en otros servicios.

Por otro lado, 26 empresas están relacionadas con las industrias extractivas; 810 con la industria manufacturera; 24 dedicadas al suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; y 48 al suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

El mayor número de empresas en marzo son las que tienen de uno a dos asalariados, con 6.824 compañías, mientras que tan solo había 102 con 250 o más trabajadores, número que supone un aumento con respecto al mes pasado, que registró 94 compañías.

Asimismo, hasta marzo de 2026, en Huelva el mayor número de empresas se han inscrito bajo la forma jurídica de Sociedades con Responsabilidad Limitada, con un total de 6.956 compañías; mientras que aquellas bajo la denominación 'Persona Física' se elevan a 5.912. Por otro lado, la provincia cuenta con 654 empresas bajo el régimen de Sociedad Anónima y 252 cooperativas.

Atendiendo al número de trabajadores, este número de empresas concentró en marzo a 222.393 personas, que supone un aumento del 10,7% con respecto a febrero, ya que se registraron 200.853 empleados. Considerando el tamaño de las empresas (según número de trabajadores), la mayor aglomeración se da en las empresas de 250 o más trabajadores, con 84.752 empleados, que supone, por tanto, un aumento con respecto al pasado mes (74.396). El segundo tipo de empresas son las que reúne de 20 a 49 trabajadores que contabilizaron 29.186 empleados.

Por otra parte, por sectores, el de servicios es el que aglutina un mayor número de trabajadores en marzo, concretamente, 104.109, que experimenta un ligero ascenso; seguido de agricultura con 88.855, que aumenta en un 23,39% personas debido a la campaña de frutos rojos, industria, con 17.602, que experimenta una bajada; y construcción con 11.827.