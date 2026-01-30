El obispo de Huelva avisa del posible "efecto llamada" de la regularización extraordinaria de migrantes

Archivo - El obispo de Huelva, Santiago Gómez. - DIÓCESIS DE HUELVA - Archivo

HUELVA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha señalado sobre la regularización extraordinaria de migrantes que con "cualquier medida que tomemos que provoque un efecto llamada, podemos estar haciendo un bien inmediato, pero estamos provocando al mismo tiempo, a lo mejor, muchas muertes que ese efecto llamada tiene en muchos otros", por lo que es un tema "muy serio para la Iglesia".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, el obispo de Huelva ha matizado que coincide con la posición de la Iglesia española y la doctrina de la Iglesia de "dar prioridad, naturalmente, a la voluntad de cada persona". "En eso no tenemos ninguna diferencia, ya que la persona concreta tiene una dignidad y, por tanto, unos derechos inalienables que tenemos siempre que acoger y que respetar", ha abundado.

Al respecto, ha mencionado la "experiencia" de Huelva con la inmigración, ya que "miles de personas vienen todos los años con contratos unos meses y vuelven de nuevo, cuando termina la temporada de frutos rojos".

Sin embargo, ha puesto el acento sobre "un dato que le llama mucho la atención", y es que los obispos de África pidieron a la Iglesia española que "desengañáramos a sus jóvenes porque venían engañados creyendo que llegaban aquí al paraíso" y así "que no cayeran en el engaño de esa inmigración masiva que muchas veces los pone en manos de mafias y en manos de gente así".

"Por eso, la ayuda de la Iglesia y de Cáritas en origen debe ser un camino importante para cuidar, porque cualquier medida que tomemos que provoque en definitiva un efecto llamada, podemos estar haciendo un bien inmediato, pero estamos provocando al mismo tiempo pues a lo mejor muchas muertes que ese efecto llamada tiene en muchos otros", ha señalado.

Al respecto, el obispo ha asegurado que la inmigración es "un tema muy serio" para la Iglesia y para la propia sociedad y los responsables políticos, pero que "hay que examinar en toda su amplitud". "Pueden haber medidas que sean muy espectaculares, pero que después tengan efectos que no son del todo deseables".