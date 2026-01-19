Opositores andaluces de Prisiones, entre los heridos de Adamuz (Córdoba): "Mandamos muchísimos al examen.Estamos fatal"

Imagen de la estación de Málaga, María Zambrano, afectada en la circulación de trenes tras el accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo, 18 de enero, en Adamuz (Córdoba). A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

HUELVA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La gerente de Academia de Prisiones, Raquel López, ha asegurado este lunes que desde sus centros de formación mandaron a "muchísimos" opositores andaluces al examen que se celebró este pasado domingo en la Universidad Complutense de Madrid para optar a una de las 900 plazas de ayudantes de prisiones convocadas por el Gobierno. "El teléfono no ha parado de sonar. Estamos fatal", reconoce Raquel en declaraciones a Europa Press.

El examen de ayer --ayudante de priosiones-- es uno de lo que más plazas oferta y "el 80% de los opositores que se presentan son de Andalucía". Academia de Prisiones tiene sede en todas las provincias andaluzas excepto en Jaén. Entre los que fueron desde Andalucía a Madrid para hacer el examen, "tenemos heridos, desaparecidos, algunos que perdieron el tren...", recuerda Raquel, que la primera noticia que tuvo fue a través de una llamada de "una persona que sufrió después un golpe tremendo".

La gerente de Academia de Prisiones llama la atención sobre el hecho de que las calificaciones del examen de este domingo saldrán "entre mañana martes y el miércoles". Entre los heridos, habrá opositores que han aprobado el examen y no van a presentarse a los siguientes. A ellos, la academia les va a "ayudar con un año gratis de formación. Sean o no de la academia".

Rubén, por ejemplo, salió a las 18,30 de la estación de Atocha después de que su novia hiciera el examen de Instituciones Penitenciarias en la capital de España. En Villanueva de Córdoba, su tren se paró "sin que nos dijeran nada". Una hora después, comunicaron a los pasajeros que volvían para Madrid y, durante el trayecto de regreso, se enteraron del accidente y de la gravedad del mismo. "En Atocha vimos que al Alvia se subían muchos de los que se habían presentado al examen. Decíamos: ¡podríamos ser nosotros y llegar a casa media hora antes! El destino ha querido que no sea así", sostiene Rubén en declaraciones a Europa Press.