Patxi López llama a "llenar las urnas" el 17M para defender lo público: "hay papeletas que construyen y otras destruyen"

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, junto a la vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez. - PSOE HUELVA

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado en Valverde del Camino que "las urnas están vacías y lo que vamos a hacer los socialistas es convencer a la gente para llenarlas de papeletas que construyen, que defienden los servicios públicos, los derechos y el progreso colectivo", porque "hay papeletas que construyen y otras que destruyen".

Durante su intervención, el dirigente socialista ha mostrado su respaldo a la secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, de quien ha destacado que "tiene muy claro lo que necesita Andalucía y cuáles son las verdaderas prioridades de la ciudadanía", frente a "esa supuesta prioridad nacional de la que hablan otros, que no es más que odio, racismo, xenofobia y conflicto social".

El dirigente socialista ha subrayado que "las prioridades reales están en defender la sanidad pública, la educación pública y unos servicios públicos que garanticen una vida digna", y ha contrapuesto dos modelos: "hay papeletas que construyen y otras que destruyen".

MORENO "EVITÓ RESPONDER A LOS PROBLEMAS" EN EL DEBATE

Asimismo, ha criticado la actitud del presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras el reciente debate electoral, señalando que "quien presume de moderación mostró nerviosismo y evitó responder a los problemas de Andalucía, hablando constantemente de otros asuntos en lugar de dar soluciones a los andaluces".

"Gobernar es tener claras las prioridades y dar respuestas a la ciudadanía. Y Andalucía se juega mucho: o gobierna la derecha con la ultraderecha, lo que ya hemos visto que supone retrocesos, o gobierna la izquierda con el PSOE para seguir avanzando en derechos, libertades y cohesión social", ha remarcado.

López ha insistido en que "la prioridad debe ser la paz, el trabajo con derechos, las becas, la ayuda a la gente y la convivencia", frente a "quienes apuestan por la confrontación y el rechazo al diferente". Por ello, se ha mostrado convencido de que "esta campaña merece la pena y la vamos a ganar".

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha denunciado que "308 personas fallecieron en Huelva sin recibir la dependencia".

Márquez ha señalado que la defensa de los servicios públicos es "la columna vertebral" de la campaña socialista y ha alertado de la situación de la dependencia en la provincia: "en 2025 fallecieron 308 personas en Huelva sin recibir la prestación que les correspondía, lo que es un drama inadmisible en una sociedad democrática".

En este sentido, ha reclamado "el blindaje del sistema de dependencia, su financiación suficiente y la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio, que realizan una labor esencial con nuestros mayores".

"Venimos a Valverde a defender la igualdad de oportunidades, los derechos sociales y unos servicios públicos fuertes que no dejen a nadie atrás", ha apostillado.