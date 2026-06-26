El Pleno del Ayuntamiento de Huelva exige "apoyo a los médicos y atención a los pacientes"

Minuto de silencio en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva por las víctimas de los terremotos de Argentina. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha arrancado este viernes guardando un minuto de silencio como símbolo de respeto por las víctimas y en solidaridad con el pueblo venezolano tras sufrir el doble terremoto con numerosos fallecidos y heridos. Además, se ha aprobado una moción del PP en "defensa" de los profesionales sanitarios y se reafirma el compromiso municipal con los derechos, la igualdad y la visibilidad del colectivo Lgtbiq+.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, al inicio de la sesión plenaria, la alcaldesa, Pilar Miranda, ha tomado la palabra para solicitar a la Corporación Municipal proceder a ponerse de pie para guardar un respetuoso minuto de silencio con el deseo del pronto restablecimiento en todo el país. A continuación, se ha dado la bienvenida a Antonio Jesús Rodríguez Garrido, que ha tomado posesión como concejal, comunicando su adscripción al Grupo del Partido Popular.

En cuanto a los asuntos sometidos a debate, la huelga de los médicos se ha abordado en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva para exigir "apoyo a los facultativos y atención a los pacientes". La moción del equipo de Gobierno señala la "responsabilidad" del Ministerio de Sanidad en el "colapso" de la sanidad pública y ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular y VOX, el voto en contra del PSOE y del Grupo Mixto con Andalucía y la abstención del concejal no adscrito, Luis Albillo.

Durante el debate, el primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno Popular, Felipe Arias, ha defendido que el Ayuntamiento "no puede permanecer impasible mientras miles de onubenses están sufriendo las consecuencias de un conflicto provocado por la falta de diálogo del Ministerio de Sanidad". En este sentido, ha recordado que la huelga está ocasionando "importantes perjuicios" a los pacientes, señalando que solo en la última semana cerca de 13.000 actos sanitarios fueron aplazados en la provincia de Huelva.

Por otro lado, el Pleno ha reafirmado el compromiso institucional del Ayuntamiento de Huelva con "la igualdad, la libertad y el respeto a la diversidad", aprobando las dos mociones presentadas con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+ 2026. La propuesta impulsada por el equipo de Gobierno ha sido aprobada junto a la iniciativa presentada por el PSOE, contando con los votos favorables de populares, socialistas y Grupo Mixto con Andalucía, el voto en contra de Vox y la ausencia del concejal no adscrito, Luis Albillo.

La moción del equipo de Gobierno Popular apuesta por seguir impulsando campañas de sensibilización y educación en favor de "la igualdad real y efectiva", reforzar la formación del personal municipal en materia de diversidad sexual y de género, crear protocolos de atención a víctimas de agresiones motivadas por la intolerancia y combatir cualquier manifestación de odio o discriminación hacia el colectivo Lgtbiq+.

Por su parte, la propuesta socialista profundiza en el respaldo institucional a la celebración del Orgullo 2026, promoviendo actuaciones de sensibilización, formación y colaboración con entidades sociales, así como el impulso de políticas municipales que garanticen la igualdad y la inclusión de las personas Lgtbiq+.

TARIFAS PARA EL NUEVO APARCAMIENTO DE LA MERCED

El Pleno ha aprobado por unanimidad la propuesta del equipo de Gobierno para fijar las tarifas del nuevo aparcamiento provisional habilitado en los terrenos del entorno de la Plaza de Toros, en La Merced, con los votos favorables del Partido Popular, PSOE, Vox y Grupo Mixto con Andalucía, y la ausencia del concejal no adscrito, Luis Albillo. El acuerdo permitirá la puesta en funcionamiento del estacionamiento gestionado por la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa), estableciendo una bonificación del 70% para los residentes empadronados en Huelva.

De este modo, los vecinos podrán acceder a unas tarifas reducidas que "facilitan el estacionamiento en una zona especialmente demandada, contribuyendo además a mejorar la movilidad y el acceso al casco histórico".

Durante el debate, el primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno Popular, Felipe Arias, ha destacado que se da "un paso más para poner en funcionamiento un servicio muy importante para los vecinos del entorno de La Merced".

OTROS ASUNTOS

A propuesta del equipo de Gobierno se ha dado vía libre, con los votos a favor de PP y Vox y la abstención del resto, incluido el concejal no adscrito, a una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 destinada a incluir dos convenios con Cáritas y Betania para 2026 de 90.000 y 70.000 euros.

En esta línea, se ha aprobado también, con el voto a favor del equipo de Gobierno Popular y la abstención del resto de Grupos Políticos Municipales, incluido el concejal no adscrito, un convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Huelva y la Federación Española de Bádminton.

Por otro lado, se ha dado vía libre, con el apoyo de todos los grupos y el concejal no adscritos y la abstención del Grupo Mixto con Andalucía, a la propuesta del equipo de Gobierno para constituir una Comisión Especial para la elaboración de los Proyectos de Reglamentos Orgánicos del Pleno y del Gobierno y Administración Municipal, integrando a todos los Grupos Políticos Municipales con la intención de elaborar de manera consensuada una normativa obligatoria tras la designación de Huelva como municipio de gran población.

Finalmente, y salvo la abstención del Grupo Mixto con Andalucía, se ha dado el visto bueno a la propuesta del equipo de Gobierno Popular para la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal sobre tenencia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos.

MOCIONES DE LA OPOSICIÓN

En cuanto a las iniciativas presentadas por la oposición, el Pleno ha aprobado la moción de Vox contra "la corrupción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", con los votos en contra del PSOE y del Grupo Mixto con Andalucía y la ausencia del concejal no adscrito, Luis Albillo. La iniciativa reclama la condena de los "sucesivos casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno de España" y solicita la convocatoria de elecciones generales para que los ciudadanos puedan decidir en las urnas.

Asimismo, el Pleno ha dado su respaldo unánime a la moción presentada por el PSOE para la mejora integral del barrio de Zafra. La propuesta plantea una actuación global sobre este enclave de la ciudad, con medidas destinadas a recuperar el Parque Alcalde Juan Ceada Infantes, mejorar el mantenimiento de los espacios públicos, impulsar la rehabilitación del museo de esculturas al aire libre, reforzar la atención a las personas sin hogar y promover actuaciones consensuadas con vecinos y colectivos para incrementar la calidad de vida en el barrio.

Finalmente, el Pleno debatió la propuesta presentada por el Grupo Mixto con Andalucía para la creación de una comisión de trabajo sectorial sobre el futuro del mercadillo de la capital. La iniciativa, aprobada con los votos favorables del PSOE, Vox y el concejal no adscrito, Luis Albillo, y el voto en contra del equipo de Gobierno Popular, plantea la constitución de un órgano de participación con el objetivo de estudiar de forma consensuada las distintas alternativas para la futura reubicación del mercadillo.