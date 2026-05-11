El PP critica la "creciente inseguridad" en Huelva por el narcotráfico y "la falta de medios y recursos"

Archivo - La secretaria general del PP de Huelva y número tres por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Berta Centeno. - PP DE HUELVA - Archivo

GIBRALEÓN (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha criticado este lunes la "creciente inseguridad en la provincia debido narcotráfico" y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez "medios y recursos" para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan combatir a los delincuentes".

En una nota de prensa, la popular ha lamentado la "tragedia" del fallecimiento de los dos guardia civiles, que, a su juicio, pone de manifiesto que la situación "es cada vez más preocupante" ante la "falta de medios y de apoyo por parte del Gobierno del PSOE a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado.

La candidata popular ha señalado que la situación en la provincia es cada vez "más grave" y ha recordado que "hace menos un mes se intervinieron unos 5.000 kilos de cocaína, encontrándose una de las guarderías donde se ocultaba la droga en Gibraleón".

"El ministro Marlaska sigue negando la falta de medios mientras las mafias se sienten impunes y los agentes trabajan en inferioridad", ha criticado Berta Centeno que ha reclamado el "endurecimiento de las penas contra las redes del narcotráfico", como solicitó este fin de semana Juanma Moreno.