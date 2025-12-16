El PP de Huelva critica la "incapacidad" del Gobierno para "garantizar un servicio de tren adecuado" a los onubenses

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP HUELVA

HUELVA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha presidido el último Comité Ejecutivo Provincial del año en el que se ha abordado la "preocupante situación" de comunicaciones ferroviarias que afecta "de manera directa y especialmente" a la provincia de Huelva. En este sentido, González ha lamentado la "incapacidad" del Gobierno central para "garantizar un servicio de tren adecuado a los onubenses" tras una nueva incidencia que tuvo a los viajeros "seis horas parados a mitad de camino hasta que fueron evacuados por la Guardia Civil".

González ha denunciado el "constante abandono por parte de Pedro Sánchez y María Jesús Montero a la provincia", criticando que "no hay un solo día en el que no haya incidencias, averías y retrasos en los trenes que salen o llegan a Huelva sin que el Gobierno ofrezca una solución", ha indicado el PP en una nota.

"Lo más preocupante es que la situación se está normalizando. La noticia será cuando un tren llegue puntual saliendo de Huelva o viceversa y por tanto lo que no se puede consentir y lo que no se puede permitir es que después de tantísimos retrasos, de tantísimas averías ferroviarias, el gobierno de Sánchez y de María Jesús Montero sigan sin prestar ningún tipo de atención", ha dicho González.

Ante este contexto, ha destacado que desde el PP vienen denunciando las "malas comunicaciones" de la vía ferroviaria entre Huelva a Sevilla o a Madrid, con "retrasos permanentes que lo que generan es incomodidad y caos a los onubenses".

A lo largo de la reunión, González ha insistido que "el transporte público es una obligación del Gobierno ofrecer un buen servicio y las recurrentes incidencias evidencian la incapacidad para dar solución a un problema recurrente en la provincia de Huelva".