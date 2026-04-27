El PP de Huelva critica que Montero "no deje su escaño" en el Congreso: "Andalucía requiere plena dedicación"

El presidente del PP de Huelva y candidato número dos por la provincia onubense a las elecciones andaluzas, Manuel Andrés González. - PP HUELVA

HUELVA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva y candidato número dos por la provincia onubense a las elecciones andaluzas, Manuel Andrés González, ha destacado, a cuatro días para el inicio de la campaña, la "necesidad de garantizar la estabilidad en Andalucía para seguir avanzando" y ha criticado que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero "no deje su escaño" en el Congreso porque, a su juicio, "Andalucía requiere plena dedicación".

González ha explicado que durante esta precampaña "se ha comprobado que existe una mayoría social que apuesta por la estabilidad, apuesta por la moderación, que apuesta por la mano tendida y que apuesta por seguir avanzando con el cambio iniciado hace siete años por Juanma Moreno", ha indicado la formación en una nota.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la participación el próximo 17 de mayo. "Andalucía se juega seguir avanzando o retroceder. Los andaluces distinguen perfectamente entre proyectos sólidos y estrategias improvisadas día a día. Los andaluces no aceptamos campañas basadas en gestos vacíos", ha dicho.

El popular ha criticado que la candidata del Partido Socialista a las próximas elecciones autonómicas "sigue sin dejar su acta de diputada". "No es normal que venga a Andalucía con la intención de ser presidenta de la Junta de Andalucía y, sin embargo, no se desprende de su acta como diputada en el Congreso", ha manifestado.

"Andalucía está claro que necesita a políticos con dedicación completa. No se puede gobernar en Andalucía pensando en Madrid y no se puede estar en Andalucía a tiempo parcial. Frente a ello, Juanma Moreno gobierna para todos los andaluces y hoy Andalucía es un ejemplo de buena gestión, de crear confianza, de crear crecimiento entre toda la ciudadanía", ha subrayado.

Asimismo, ha asegurado que, a partir del próximo viernes, que comienza la campaña electoral, desde el PP de Huelva seguirán "saliendo a la calle, a todos los rincones de la provincia, a contarle a la ciudadanía todo cuanto se ha hecho en los últimos siete años de la mano de Juan Moreno y también lo que queda por venir a esta provincia".