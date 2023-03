El PP de Huelva dice que "si al PSOE le preocupan los agricultores debería dejar de ponerse de perfil y apoyar la PDL"

ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha señalado este martes que, "si al PSOE le preocupan los agricultores y la agricultura del Condado, deberían dejar de ponerse de perfil y apoyar la proposición de Ley presentada por el PP en el Parlamento de Andalucía".

González, acompañado en Rociana por los portavoces y candidatos populares de los municipios afectados de Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Almonte y Rociana, ha pedido a los alcaldes socialistas que "no solo se sumen a la manifestación que han convocado los agricultores, trabajadores y vecinos mañana miércoles en Rociana del Condado, sino que también exijan a su partido que apoye la moción en el Parlamento".

"Ha llegado la hora de que los alcaldes socialistas se posicionen y sean valientes y obliguen a su partido a decir sí a la Proposición de Ley, porque no nos vale que los ediles socialistas digan sí en sus ayuntamientos y después consientan que su partido se abstenga en el Parlamento de Andalucía", ha aseverado.

En este sentido, el popular ha manifestado que el nuevo texto de la Proposición de Ley deja claro que "Doñana es intocable y pretende analizar caso por caso las explotaciones que quedaron al margen de la ley con el Plan Especial de 2014 que aprobó el Gobierno socialista en la Junta de Andalucía y que les impide a muchos agricultores trabajar sus tierras como históricamente habían hecho".

Así, ha remarcado el presidente de los populares onubenses que la Proposición de Ley para la revisión de la ordenación de las zonas de regadío de la Corona Norte "habla exclusivamente de calificación de suelo, y no tendrán derecho a agua hasta que no llegue de manera superficial, con lo cual los acuíferos del entorno no resultarán perjudicados".

González ha señalado que el Partido Popular acudirá a la manifestación "en defensa de los agricultores y la agricultura del Condado" porque "lo que se pretende con la PL es hacer justicia con los agricultores después que el anterior gobierno socialista en la Junta de Andalucía aprobara un Plan que no se atenía a la realidad agrícola histórica de la zona".