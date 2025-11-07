El PP de Huelva registra preguntas en el Congreso y Senado para "frenar" el deslinde de las marismas de Doñana

HINOJOS (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

La diputada nacional del PP Bella Verano ha mostrado su "respaldo absoluto" al Ayuntamiento de Hinojos (Huelva), a su alcaldesa y a su equipo de Gobierno, ante la "grave decisión" adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica al aprobar el deslinde que afecta a la marisma de Doñana. Por ello, ha explicado que han registrado varias preguntas en Congreso y Senado para "frenar" este proceso.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Verano, que ha estado acompañada por la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, ha criticado que el Gobierno de España "ha ignorado los informes científicos, ha despreciado dos años de trabajo y alegaciones de los ayuntamientos, y ha actuado sin contar con el pronunciamiento preceptivo del Consejo de Participación de Doñana".

"Lo que se ha aprobado no es solo un error técnico: es una decisión que pone en riesgo la esencia misma de Doñana. Declarar que la laguna es de agua salada es una aberración científica y ambiental. Es ignorar décadas de estudios, informes y evidencias que demuestran que estamos ante un ecosistema de agua dulce único en el mundo", ha abundado.

Asimismo, ha lamentado que "mientras el Gobierno paraliza el deslinde del Delta del Ebro por falta de consenso, a petición de Junts", en Andalucía "lo imponga sin consenso alguno, con todos los agentes de Doñana, la Junta y los ayuntamientos en contra".

Por eso, desde el Partido Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, ya se ha registrado varias preguntas por escrito y los diputados onubenses llevarán a cabo "todas las iniciativas parlamentarias que sean necesarias para que este deslinde no se lleve a cabo".

Por último, Joaquina del Valle ha anunciado que "dentro de la lucha del pueblo de Hinojos por su patrimonio van a dar inicio a una serie de acciones sociales reivindicativas en contra del arbitrario deslinde". "La primera de estas acciones va a ser una recogida de firmas que se pondrá a disposición de todos los vecinos".