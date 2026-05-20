Prevén un consumo de 57 millones de litros de agua en El Rocío (Huelva), un incremento del 5%

Trabajos previos en el abastecimiento del agua de El Rocío. - AQUALIA

ALMONTE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua en El Rocío, prevé que este año se consumirán unos 57 millones de litros durante la romería, lo que supone un incremento de un 5% respecto a lo consumido el año pasado, cuando se distribuyeron 54 millones de litros.

Según ha indicado la empresa en una nota de prensa, el Servicio Municipal de Aguas de El Rocío se transforma "radicalmente" durante unos días, pasando de dar servicio a unos 2.500 residentes estables en la aldea, a puntas de asistencia en las que se llega a 600.000 personas. La "gran dificultad" técnica de este dispositivo radica en que el "extraordinario incremento de la demanda se atiende con las mismas infraestructuras hidráulicas existentes".

Para ello, un año más, la compañía ha puesto a punto todas las instalaciones para asegurar el suministro de los cientos de miles de peregrinos. Todo ello sin descuidar la gestión diaria de las instalaciones de Almonte y de Matalascañas --núcleo costero de referencia para miles de turistas--, así como del Polígono Industrial Matalagrana, uno de los centros de mayor actividad de frutos rojos de la zona.

Para anticiparse a la llegada masiva de romeros, Aqualia ha llevado a cabo una minuciosa puesta a punto que incluye el incremento de captaciones; el aumento del número de sondeos que aportan agua a la red, pasando de uno a cinco; se activa un mayor número de bombas en los depósitos de almacenamiento; se han instalado diez fuentes para beber repartidas por toda la aldea; y se garantiza el agua potable a todas las filiales acampadas en las zonas habilitadas por el Ayuntamiento de Almonte, así como a los puestos ambulantes de la Plaza Acebrón, Plaza Mayor y Paseo Marismeño.

Por otro lado, pensando en el bienestar animal, se ha dotado de agua potable a 15 piletas a lo largo de la aldea para que los animales puedan refrescarse. Asimismo, se han instalado grifos en los abrevaderos ubicados en los accesos por los Caminos de Moguer, Los Llanos y Puente del Rey, permitiendo a las Hermandades bañar y aliviar el calor de los animales a su entrada.

CONTROL SANITARIO EXHAUSTIVO DE LA CALIDAD DEL AGUA

Con el objetivo de asegurar la total salubridad del agua, Aqualia realiza un exhaustivo control analítico en coordinación con el distrito sanitario Condado de Huelva. Previo al inicio de la romería, ya se han analizado los sondeos para certificar que cumplen con las condiciones sanitarias óptimas. Durante la celebración se medirá de forma continua la calidad del agua a la salida del depósito Los Ánsares, en el pozo El Rincón y en tres puntos estratégicos de la red (calle Santolalla, Camino Puente del Rey y Muñoz y Pavón).

En cumplimiento de la normativa vigente, se realizarán más de 50 análisis en los laboratorios propios acreditados de Aqualia: controles operacionales diarios en el depósito, análisis de rutina los viernes y lunes, y seis análisis diarios (mañana y tarde) durante el sábado y el domingo. Todos los resultados serán contrastados por las autoridades de Sanidad para certificar la aptitud del agua para el consumo humano.

En lo que respecta al saneamiento, la red de alcantarillado se ha revisado y limpiado previamente para evitar atascos, intensificando los trabajos en puntos críticos como Torre Carbonero, Camino Puente El Rey, calle Sanlúcar, calle Sacrificio y las zonas de acampada de las Hermandades (calle Santaolalla, calle Boca el Lobo y La Dehesilla).

Aqualia prevé tratar este año 49 millones de litros de agua residual, un 5% más que el año pasado que fueron 47 millones de litros. Para absorber el enorme volumen generado estos días, los bombeos impulsarán el agua sucia hacia una balsa de almacenamiento temporal en la estación depuradora (EDAR) con capacidad para 40 millones de litros.

Una vez concluida la romería y estabilizados los caudales, el residuo se tratará de forma gradual, evitando cualquier tipo de vertido y preservando el entorno natural de Doñana. Tanto la entrada como la salida de la depuradora se analizan constantemente para garantizar que el agua devuelta al Arroyo Caño Marín sea perfectamente asimilada por el medio ambiente.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE ATENCIÓN 24 HORAS

Para resolver de inmediato cualquier incidencia, Aqualia ha desplegado un equipo técnico de 26 personas, con 22 de ellas organizadas en turnos de 24 horas (once operarios por turno). Los peregrinos tendrán a su disposición la oficina presencial de atención al cliente situada en las dependencias municipales de la calle Muñoz y Pavón s/n, que permanecerá abierta las 24 horas del día durante toda la romería.

Asimismo, se mantienen activos los canales de atención no presencial a través de la app gratuita aqualia contact y los teléfonos gratuitos se Atención al cliente: 900 81 44 82; y de Averías (24 horas): 900 81 44 83.