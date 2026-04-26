La primavera impulsa la producción de fresa de Huelva y reduce las pérdidas de volumen un 5% respecto a campaña anterior

Archivo - Fresas de Huelva. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La llegada de la primavera ha impulsado la producción de la campaña fresera 2025/2026 de la provincia de Huelva hasta conseguir reducir las pérdidas de volumen a aproximadamente un 5% respecto a la anterior --dato estimado hasta la semana 16--, tras unos primeros meses con "grandes pérdidas" en el volumen.

Así lo recoge el informe de seguimiento de la campaña 2025/2026 publicado por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, según datos aportados por las comercializadoras colaboradoras.

La semana pasada --semana 15 de campaña-- el informe subrayaba que hasta mediados de marzo la oferta de fresa de Huelva había escaseado en los mercados internacionales, por lo que la fresa griega, junto con la de otros orígenes, habían ganado terreno hasta posicionarse en los mercados con precios "más ventajosos".

Posteriormente, con la mejora de las condiciones meteorológicas, la producción de fresa onubense se ha ido recuperando desde la segunda mitad de marzo. Sin embargo, el observatorio indica que, "tras haber perdido terreno en los mercados europeos", los precios "se vieron forzados a bajar drásticamente en la semana 12, aunque han permanecido estables en las tres últimas semanas --semanas de la 13 a la 15--.

Así las cosas, el informe de esta semana 16 de campaña señala que las cotizaciones en origen de todos los frutos rojos de la provincia continúan a la baja como "consecuencia del incremento de la oferta". Ya la pasada semana se remarcaba que, "tras semanas de escasez", la oferta de fresa en los mercados internacionales había comenzado a recuperarse, de forma que el volumen de arándano "crecía como correspondía" al momento de la campaña y el de frambuesa, por el contrario, experimentaba un retroceso en la semana 15.

Con respecto a la frambuesa, el observatorio explica que sufrió pérdidas en la cosecha de otoño "tan severas" que, aunque la cosecha de primavera "esté siendo muy buena", por el momento "no ha logrado compensar las pérdidas anteriores". No obstante, apunta que este fruto rojo "aún no ha alcanzado la cima de la campaña", por lo que, según destaca el informe, "es demasiado pronto para hacer estimaciones".

Con respecto al arándano, se estima que en lo que va de campaña lleva comercializado un 13% menos en volumen que en la campaña anterior, aunque se encuentra en el inicio de la fase de máxima producción. Por ello, indica el informe que "queda esperar si se podrán compensar, aunque sea parcialmente, las pérdidas de volumen a lo largo de las siguientes semanas".

Finalmente, el informe del Observatorio de Precios recuerda que esto sucede en un contexto en el que "aumentan los costes de producción" como consecuencia de la guerra en el Golfo Pérsico, "que ha desencadenado en pocas semanas que los insumos agrícolas estén en máximos históricos".