A prisión un hombre por apuñalar a otro con un arma blanca en Huelva por no facilitarle tabaco

Agentes de la Policía Nacional en la estación de autobuses de Huelva. - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por delito de tentativa de homicidio, ya que supuestamente apuñaló a otra persona con un arma blanca en la estación de autobuses de Huelva por no facilitarle tabaco. El juzgado ha ordenado su ingreso en prisión.

Según ha indicado la Policía Nacional, la detención ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana, ya que una llamada a la Sala CIMACC 091, alertaron de que en la estación de autobuses se encontraba un hombre al cual habían apuñalado.

Una vez en el lugar los agentes localizaron a la víctima sangrando abundantemente, siendo auxiliada por un vigilante de seguridad que trataba de controlar la hemorragia. La víctima tuvo que ser trasladada al centro hospitalario, teniendo que ser intervenida de urgencia por la gravedad de las heridas.

Por parte de los agentes se estableció un dispositivo encaminado a la localización del presunto autor de los hechos. Escasos minutos después, se procedió a la detención del mismo, donde tras las gestiones policiales, se averiguó que este varón apuñaló a la víctima por no facilitarle tabaco. El detenido pasó a disposición judicial decretándose su ingreso en prisión.