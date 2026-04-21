Los propietarios de Matalascañas (Huelva) critican la implantación de la Zona Azul para mayo "sin una ordenanza"

Estacionamientos en Matalascañas. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

ALMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Propietarios de Matalascañas, en Almonte (Huelva), han criticado que la intención del Ayuntamiento de Almonte de implantar la Zona Azul, desde el próximo 15 de mayo hasta el 30 de septiembre, "sin que exista una ordenanza municipal reguladora aprobada definitivamente, ni la preceptiva ordenanza fiscal que habilite la imposición de tasas a los usuarios".

Según informa la entidad en nota de prensa, para los propietarios resulta una medida "arbitraria, recaudatoria y claramente lesiva para los intereses de residentes y visitantes", y que ha sido impulsada "sin diálogo, sin transparencia y al margen de los procedimientos legalmente establecidos".

"Este proyecto supone un cambio radical en el uso del espacio público de Matalascañas, tradicionalmente abierto y accesible, y se pretende imponer sin la más mínima participación ciudadana ni consenso social", ha comentado.

No obstante, lo "más grave" para la entidad "no es su carácter impopular o discriminatorio", sino "su manifiesta ilegalidad", ya que el Ayuntamiento de Almonte pretende poner en funcionamiento este servicio "sin que exista, a día de hoy, una ordenanza municipal reguladora aprobada definitivamente, ni la preceptiva ordenanza fiscal que habilite la imposición de tasas a los usuarios". "Esta ausencia de cobertura normativa convierte cualquier intento de implantación en un acto nulo de pleno derecho", han añadido.

En este punto, la entidad recuerda que ninguna Administración Pública "puede exigir el pago de tasas sin la previa aprobación, publicación y entrada en vigor de la correspondiente ordenanza fiscal", por lo que la regulación del estacionamiento limitado "exige una ordenanza específica que determine condiciones, derechos, obligaciones y régimen sancionador". "El procedimiento de aprobación de estas normas incluye fases obligatorias de información pública, alegaciones y aprobación definitiva, que no pueden ser eludidas", han apostillado.

"Además, no es la primera vez que el Ayuntamiento de Almonte intenta implantar medidas de este tipo sin el debido respaldo ni consenso social. Existen antecedentes recientes de iniciativas similares que generaron un fuerte rechazo vecinal y que finalmente no prosperaron precisamente por sus deficiencias jurídicas y falta de justificación técnica", han remarcado.

La Asociación de Propietarios advierte de que la puesta en marcha de la zona azul en estas condiciones "podría derivar en responsabilidades personales para todos aquellos que participen en su ejecución", que podrían incluir "responsabilidad administrativa por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico; responsabilidad patrimonial por los daños causados a los ciudadanos; y eventuales responsabilidades penales, en supuestos como la prevaricación administrativa o la exacción ilegal.

No obstante, desde la Asociación hacen un llamamiento a la ciudadanía para que actúen con "prudencia y conforme a derecho", ya que en caso de recibir una sanción "se deberán seguir los procedimientos legalmente establecidos: presentar alegaciones, recurrir en vía administrativa y, en su caso, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa".

Paralelamente, los propietarios han asegurado que están trabajando con sus servicios jurídicos en la adopción de todas las acciones legales "necesarias" para "frenar esta situación, incluyendo la impugnación de cualquier acto administrativo que se dicte al respecto, así como la solicitud de medidas cautelares urgentes".

La Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas deja claro que no va a tolerar "la imposición de medidas ilegales que perjudiquen gravemente a sus asociados y al conjunto de la ciudadanía". "Llegaremos hasta las últimas instancias judiciales para defender nuestros derechos, exigir responsabilidades y restablecer la legalidad", han indicado.

"Exigimos al Ayuntamiento de Almonte la paralización inmediata de esta iniciativa y la apertura de un proceso transparente, legal y participativo, si realmente existe voluntad de abordar la regulación del estacionamiento en Matalascañas", ha concluido la entidad.