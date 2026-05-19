Proponen al profesor y científico Carlos Vega de las Heras como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Huelva

La propuesta ha sido realizada por el profesor de la UHU Felipe Jiménez Blas. - UHU

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Claustro de la Universidad de Huelva ha recibido la propuesta de nombramiento como Doctor Honoris Causa de la Onubense del profesor Carlos Vega de las Heras, del Departamento de Química Física de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid.

La propuesta ha sido realizada por el profesor de la UHU Felipe Jiménez Blas, que solicita la concesión del título en la rama de Ciencias para quien se ha convertido en "uno de los científicos más renombrados a nivel mundial" en el área de la simulación molecular "por sus importantes contribuciones en ese campo y muy particularmente porque ha propuesto dos modelos de agua moleculares que son muy importantes desde el punto de vista científico", ha subrayado.

Además, Jiménez Blas expone la estrecha relación de este científico con la Universidad de Huelva y su área de Física Aplicada "por sus numerosas visitas desde hace mucho tiempo". De hecho, "la primera vez que llegó a Huelva fue en el año 1996", lo que se produjo porque "había conocido durante su etapa predoctoral en la Universidad de Cornell a un compañero nuestro, Enrique de Miguel Agustino, que se ha jubilado hace apenas cuatro o cinco meses", detalla.

"A partir de ahí, queda encantado con Huelva, nuestra ciudad, nuestra Universidad. De hecho, un poco más adelante llegó a comprarse una casa en Moguer, donde desde hace más de 17 años viene asiduamente", prosigue el profesor de la Onubense, tras lo que indica que a Carlos Vega desde el principio no solo "le gusta el entorno natural que ve en nuestra provincia, en sus rutas en bici alrededor de Doñana y en nuestra ciudad", sino también "el proyecto de una Universidad joven que está naciendo y que está desarrollándose", tras lo que "empieza a venir a veranear a Huelva prácticamente todos los años".

Además, "viene dos o tres veces al año a Huelva y siempre viene a la Facultad de Ciencias Experimentales, a nuestro departamento, a trabajar y a colaborar, porque seguimos con esa colaboración", lo que "es un honor por quién es Carlos Vega en el mundo de la simulación molecular a nivel mundial".

Para el profesor Jiménez Blas, contar en la Universidad de Huelva como Doctor Honoris Causa "con alguien de la talla como Carlos Vega, que es un referente a nivel mundial en la simulación molecular y particularmente en la simulación molecular de agua y de sistemas acuosos, es algo que va a poner aún más en el mapa mundial científico a la Universidad de Huelva".

"Tener a alguien como él de nuestro elenco de doctores de la Universidad de Huelva no me cabe la menor duda que va a ser muy importante", ya que Carlos Vega "va a ser un escaparate y un altavoz a nivel mundial de lo que es la Universidad de Huelva y su investigación", ha proseguido Jiménez, tras lo que indica que eso se une a que "él, per se, ya va haciendo gala de que conoce una universidad como la nuestra, que trabaja con gente en una universidad que se llama Universidad de Huelva que está en el sur de España".