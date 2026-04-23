La provincia de Huelva, epicentro de la minería metálica: resurge y llega al 70% de la producción andaluza

Camión trabajando en la mina de Riotinto (Huelva). - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

HUELVA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva vuelve a ser epicentro de la minería metálica no solo andaluza, sino también nacional, tal como lo fuera en el siglo XIX y en los años 80 del XX, ya que las cuatro minas que gestionan Atalaya Mining y Sandfire Matsa han logrado el 70% de la producción andaluza o el 23% de todo el país, proporcionando más de 2.000 puestos de trabajo directos y un revulsivo en las comarcas donde se asientan.

En este sentido, la Estadística Minera de 2024, consultada por Europa Press, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la más actualizada, señala que la producción minera en la provincia es de casi 868 millones de euros, es decir, el 70 por ciento de la producción total andaluza, que se elevó ese año a 1.228 millones de euros, o el 23% de todo el territorio nacional que generó 3.628 millones de euros.

De este modo, según esta estadística Andalucía se mantiene en primer lugar, con un valor muy superior al del resto de comunidades, en torno al 33,9% (+1% interanual) del valor total, debido principalmente al peso de su minería metálica, destacando el cobre, zinc, plomo, oro y otros metales asociados. Pero si se tiene en cuenta solo la minería metálica, concentra el 87%.

Además, estas cifras son corroboradas por Aminer, que en su memoria más reciente, señala que la minería metálica generó en 2024 en España un VAB de casi 1.100 millones de euros en España. Es decir, que, por cada euro facturado en la minería metálica, se produjo un euro adicional en otros sectores económicos. De esta cifra, las empresas de minería metálica de Huelva aportaron por sí solas un VAB de 1.040 millones de euros, lo que supone el 96% del valor añadido total de las empresas asociadas a Aminer, en las que se incluyen otras empresas industriales relacionadas, como Atlantic Copper.

Otro de los datos a destacar es el empleo, según Aminer, las empresas extractivas de Huelva, asociadas a la entidad, concentraron 2.215 directos y casi 11.400 entre indirectos e inducidos, la gran mayoría procedentes de la propia provincia.

MINAS EN ACTIVO

La provincia cuenta en la actualidad con cuatro minas en activo, aunque la estadística del Ministerio eleva a 47 los lugares de producción minera si se tienen en cuenta las canteras, las de rocas ornamentales y las minas industriales. Una de ellas, es la histórica mina de Riotinto, que gestiona Atalaya Mining, que produce cobre en concentrado y que se asienta en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, una de las mayores concentraciones de sulfuros masivos del mundo.

La mina reabrió en enero de 2016, tras años de inactividad. Aquel primer año Riotinto alcanzó una producción superior a las 26.000 toneladas de cobre, con una planta que entonces podía tratar cinco millones de toneladas de mineral al año, y un horizonte de 14 años. Sin embargo, en 2025 la producción anual llegó a las 51.139 toneladas de cobre, por encima de las 46.227 toneladas de 2024. La planta trató 16,6 millones de toneladas de mineral, marcando un récord anual.

Esta evolución también se ha notado en el empleo, ya que la primera fase del proyecto supuso una inversión superior a los 200 millones de euros y la creación de unos 250 empleos directos, con una presencia mayoritaria de trabajadores de la Cuenca Minera. A lo largo de esta década, la inversión acumulada alcanza así los 600 millones de euros y la plantilla roza las 600 personas de forma directa.

Pero los proyectos de Atalaya no se quedan ahí, ya que la compañía obtuvo en 2025 la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) del Proyecto Minero Riotinto (PRT) como consecuencia de la ampliación de la explotación al yacimiento 'San Dionisio'. La nueva corta propuesta supone una ampliación de 80,6 hectáreas, una duración de la explotación de nueve años y de 13 millones de toneladas de mineral.

Por otra parte, la empresa Sandfire Matsa gestiona las otras tres minas metálicas en activo: Aguas Teñidas, Mina Magdalena y Sotiel, de las que se extrae, sobre todo, cobre, zinc y plomo, además de que dispone de su propia planta de tratamiento que es capaz de procesar unas 4,7 millones de toneladas anuales. En este 2025, la compañía ha alcanzado el récord de las 91.247 toneladas de zinc, un incremento del 10% respecto al año anterior.

Desde sus inicios en la provincia, Sandfire Matsa y sus anteriores propietarios han invertido más de 2.000 millones de euros en la región, lo que pone de manifiesto su papel tractor para la economía local. La compañía mantiene además una inversión anual de entre 100 y 110 millones de euros, destinada principalmente al desarrollo de mina y a la mejora de infraestructuras.

Así, en cuanto a Aguas Teñidas, se trata de un yacimiento subterráneo de sulfuros masivos típico de la Faja Pirítica Ibérica, cuya principal reserva es el mineral cobrizo. Dicha explotación fue descubierta en la década de 1980, pero en 2001 cesó su actividad como consecuencia de la baja cotización de los metales. No obstante, tras varios años de gestión, en 2009 se volvió a iniciar el proyecto minero con la venta de los primeros concentrados. Desde entonces, se han acometido varios proyectos de ampliación como el de La Calañesa, que inició en 2025.

Por otro lado, Mina Magdalena se encuentra a siete kilómetros de Aguas Teñidas y fue descubierto en mayo de 2013 por el equipo de geólogos de Sandfire Matsa. Mientras que la mina de Sotiel Coronada, en Calañas es un yacimiento subterráneo de sulfuros masivos polimetálicos (cobre, zinc, plomo, plata y oro).

Esta mina fue muy importante en la época romana y ha sido explotada en diferentes períodos a lo largo de la historia. En 2001, cesó su actividad como consecuencia de la bajada de los precios de los metales, pero su reapertura fue posible en 2015.

Estas compañías, además de lo meramente industrial mantienen diferentes líneas de apoyo al tejido social y cultura de las comarcas en las que se asientan e incluso mantienen programas ambientales para la regeneración de ecosistemas o iniciativas para la divulgación minera. Por lo que no solo aportan a la sociedad a través del empleo, sino que su influencia alcanza otros ámbitos.

NUEVOS PERMISOS

Por otro lado, en la provincia hay 37 permisos de investigación otorgados y que están vigentes y activos, de los cuales nueve están pendientes de que se autorice una prórroga de investigación, según los datos aportados por la Junta de Andalucía. La superficie ocupada por los permisos de investigación otorgados y que están vigentes asciende a 2.446 cuadrículas mineras, lo que aproximadamente supone 73.380 hectáreas.

El número total de permisos de investigación pendientes de otorgamiento es de 96, con una superficie total de 6.995 cuadrículas mineras, equivalentes aproximadamente a 209.850 hectáreas.

Además, la quinta mina de Huelva será explotada también por Atalaya Mining, concretamente Masa Valverde, y que podría comenzar a funcionar en el primer semestre de este 2026. La compañía va a invertir unos 175 millones de euros para la extracción de minerales clave como cobre, zinc, plomo, plata y oro, con el que prevé generar 160 empleos directos y otros 600 inducidos.

Por otro lado, hay que mencionar el proyecto de Iberian Welt Belt (IBW) que está desarrollando la empresa Emerita Resources que abarca tres depósitos polimetálicos, lo de la Infanta, El Cura y Romanera, entre los municipios de Puebla de Guzmán y Paymogo. La empresa ya cuenta desde 2024 con la declaración de Inversión Empresarial de Interés Estratégico por la Junta de Andalucía. El proyecto tiene una vida útil estimada de más de 25 años, y contiene zinc, plomo, cobre, plata y oro, metales críticos para Europa.