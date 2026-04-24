La provincia de Huelva muestra su oferta turística a periodistas de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal

Periodistas de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal en El Rocío (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Periodistas procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal han realizado esta semana diversos viajes de prensa para conocer la provincia de Huelva y promocionarla posteriormente en sus respectivos países. Desde la Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, se les ha diseñado un amplio programa de visitas para conocer de cerca lugares "tan emblemáticos" de la provincia como el Parque Nacional de Doñana, el Dolmen de Soto o los Lugares Colombinos.

En concreto, cuatro periodistas estadounidenses, acompañados por un representante de la Oficina Española de Turismo (OET) de Nueva York, un periodista de The Daily Telegraph, y una decena de periodistas portugueses han recorrido algunos de los principales recursos turísticos de la provincia "y han experimentado en primera persona todo lo bueno que puede aportar nuestro destino al visitante", ha indicado la Diputación en una nota.

Acompañados por personal de la Agencia Destino Huelva, los participantes en estos press trips han conocido espacios como el Parque Nacional de Doñana, el Dolmen de Soto en Trigueros, el conjunto histórico de Niebla, compuesto por el castillo o el recinto amurallado, y los Lugares Colombinos como el Muelle de las Carabelas o el Monasterio de La Rábida.

La gastronomía también ha sido un elemento omnipresente en este viaje de prensa con visita a la lonja de Isla Cristina y degustación de productos locales, la visita a las bodegas del Condado onubense y a restaurantes de renombre para "conocer de primera mano los innumerables encantos de los productos gastronómicos onubenses".

La Agencia Destino Huelva ha destacado que recibe cada año "un gran número de periodistas, influencers, touroperadores y agentes de viaje interesados en dar a conocer la riqueza turística de la provincia y todo lo que ofrece al viajero".

Los press trips y fam trips son acciones de promoción directa "que contribuyen a dar a conocer todas las bondades del destino" y la oferta complementaria que despliega en las diferentes rustas gastronómicas, excursiones, actividades de ocio y deportes al aire libre, visitas culturales y patrimoniales, etc, por lo que "se convierten en una eficaz herramienta para la gestión de la estacionalidad en la provincia".