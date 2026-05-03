La provincia de Huelva registra el mes de febrero más lluvioso de los últimos cinco años y el segundo más cálido

Archivo - Amento del caudal del río Odiel por las lluvias de febrero. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva ha registrado el mes de febrero más lluvioso de los últimos cinco años al tener una media de precipitaciones de 86,6 litros por metro cuadrado, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) considera que se trató de un mes de carácter "muy húmedo".

Además, según los datos de Aemet, consultados por Europa Press, el mes de febrero de este presente año ha sido el segundo que ha presentado una temperatura más alta del último lustro, con una media de 14,3 grados centígrados, por lo que se considera "muy cálido" y solo lo supera en este tiempo el de 2024, cuando la temperatura media fue de 14,5 grados.

Con respecto a las lluvias, a pesar de percibir unas altas precipitaciones, Huelva ha sido la tercera provincia de Andalucía en la que menos llovió en febrero junto a Málaga (73,1) y Almería, que ha sido la más seca al registrar una media de solo 15,1. En el otro lado, Granada, con 158,2, ha sido la provincia que más precipitaciones ha registrado, seguida de Jaén, con una media de 155,1; Córdoba (143); Cádiz --que registró una media de 126,2-- y Sevilla (120,2).

De otro lado, el año 2022 fue el que Huelva registró el mes de febrero más seco del último lustro, con una media de precipitaciones de solo 5,8 litros por metro cuadrado, por lo que fue considerado por la Aemet como un mes "muy seco". Sin embargo, esta sequía se produjo en toda la comunidad autónoma, ya que la provincia que más registró, Granada, tan solo recogió 11,8 litros por metro cuadrado de media.

El segundo mes de febrero con menos precipitaciones se dio en 2023, cuando la provincia onubense registró 30,6 litros por metro cuadrado, aunque la Aemet considera que se trató de un mes de carácter "normal". Ese año fue la tercera provincia en la que más llovió de Andalucía tras Málaga (55 litros por metro cuadrado) y Córdoba (39,5).

Ya en febrero de 2024 las lluvias se incrementaron y llegaron hasta una media de 75,6 litros por metro cuadrado --considerado un mes húmedo--, aunque descendieron nuevamente en febrero del pasado año, 2025, cuando la media fue de tan solo 40 litros, por lo que se trató, según la Agencia Estatal de Meteorología de un mes normal.

Asimismo, más allá de los últimos cinco años, en 2021 la provincia registró una media 62 litros por metro cuadrado, por lo que fue un mes húmedo, pero los de 2020 y 2019 fueron considerados "muy secos", con 0,0 y 1,6 litros, respectivamente.

SEGUNDO MÁS CÁLIDO

Por otra parte, el mes de febrero de 2026 se registró una temperatura media de 14,3 grados y fue calificado como muy cálido y supuso un aumento de 2,5 grados con respecto a enero del presente año. El mes de febrero más caluroso de los últimos cinco años fue el de 2024, con una media de 14,5 grados (solo dos décimas más que en este 2026).

El tercero más cálido fue febrero de 2022, con una media de 14,2 grados (calificado como muy cálido), seguido de 2024 (13 grados) y el más frío fue el del año 2023, con una media de 12,6 grados, aunque la Agencia Estatal de Meteorología lo calificó como un mes de febrero 'normal'.

De otro lado, en la última década solo ha habido tres años que hayan registrado una temperatura más baja en un mes de febrero que el 2023. Así, en 2014 la media de dicho mes en la provincia fue de 12,2 (considerado un carácter térmico normal), mientras en 2015 fue de 11,7 (considerado frío) y 11 grados de media en 2018 (considerado muy frío).