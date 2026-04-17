El proyecto 'Juegos que unen' dinamizará entornos rurales de la sierra de Huelva para fomentar la participación social

Cartel del proyecto 'Juegos que unen: inclusión y dinamización rural a través del juego'. - ASOCIACIÓN CHINCHIMONETE

HUELVA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación 'Chinchimonete, juegos para todos', pone en marcha el proyecto 'Juegos que unen: inclusión y dinamización rural a través del juego', enmarcado en el programa Solidarios Nacionales del Grupo Tragsa, con el objetivo de "fomentar la participación social y mejorar la calidad de vida en entornos rurales de la provincia de Huelva".

Según ha indicado la asociación en una nota, el proyecto se desarrollará durante nueve meses y comienza este domingo, 19 de abril, en Cortelazor. El mismo durará hasta el 31 de diciembre de 2026, y llegará a varios municipios de la sierra como Cortegana, Cortelazor, Santa Ana la Real, La Nava y Cumbres de Enmedio.

Las actividades consistirán en talleres de juegos de mesa modernos y tradicionales, encuentros intergeneracionales y dinámicas de sensibilización, dirigidas a toda la población, "con especial atención a mujeres rurales, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad".

En cuanto al calendario, las intervenciones se llevarán a cabo principalmente en fines de semana --los sábados o los domingos--, "facilitando la participación de vecinos y visitantes".

La primera actuación será en Cortelazor este domingo, a las 12,00, enmarcado en el festival Cortelafork aunque continuará en octubre. Chinchimonete también pasará por los pueblos de Santa Ana la Real en mayo y septiembre, La Nava, en mayo y agosto y Cumbres de Enmedio, en julio y noviembre.

Las sesiones se realizan en horario de tarde, preferentemente en plazas públicas o, en caso de mal tiempo, en espacios municipales como salones sociales o colegios. Además, durante el mes de abril se desarrollarán sesiones formativas en Cortegana, dirigidas a facilitadores del programa Eracis y de la asociación Paz y Bien, los miércoles por la tarde.

El proyecto pretende superar los 200 beneficiarios directos, reforzar el tejido comunitario, promover la inclusión social y "recuperar el valor del juego como herramienta educativa y de convivencia".