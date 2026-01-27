El PSOE acusa al alcalde de Punta Umbría (Huelva) de "falta de transparencia" con el Couhousing y pide "respuestas"

Zona de Pinos del Mar de Punta Umbría (Huelva). - PSOE DE HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Punta Umbría (Huelva) ha lamentado "el silencio del alcalde, José Carlos Hernández Cansino", sobre el Cohousing en Pinos del Mar lo que, a su juicio, "abre serias dudas sobre la actuación municipal, dada la absoluta falta de transparencia respecto a este proyecto". Por ello, el Grupo Municipal ha registrado un escrito "exigiendo respuestas claras, públicas y urgentes sobre este asunto".

Así, en una nota los socialistas han señalado que "el pasado 25 de noviembre de 2025, Hernández Cansino firmó una providencia de Alcaldía para iniciar, supuestamente, los trámites de recuperación de la parcela del antiguo camping sindical en Pinos del Mar, actualmente adjudicada a la empresa Punta Umbría Resort Senior SL". "Dicha empresa acumula continuos aplazamientos e incumplimientos del contrato que la obligaba a urbanizar la parcela y construir una residencia para mayores en modalidad cohousing", han indicado desde el Partido Socialista.

A juicio del PSOE de Punta Umbría, "esta providencia no fue un simple trámite administrativo, ya que sirvió, además, para evitar que se debatiera en pleno una moción del Grupo Socialista que instaba al Ayuntamiento a iniciar formalmente el expediente de recuperación de la parcela. Una maniobra que, cuanto menos, resulta llamativa".

Los socialistas han señalado, además, que en esa misma providencia se concedía a la entidad adjudicataria un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones. "Sin embargo, hoy 27 de enero, han transcurrido ya dos meses desde entonces y el alcalde guarda un silencio absoluto. No hay información pública, no hay avances conocidos y no hay explicaciones".

Asimismo, han señalado que la empresa "incumplió el contrato" el pasado 30 de abril de 2025. "Desde entonces, el alcalde ha negado reiteradamente que las obras estuvieran paralizadas, algo que cualquier vecino puede comprobar con una simple visita a la parcela, no hay actividad, no hay obras y no hay avances".

Para el PSOE, "resulta incomprensible que la recuperación de una parcela municipal pueda dilatarse hasta diez meses, especialmente cuando durante todo este tiempo el Ayuntamiento ha solicitado documentación a la empresa adjudicataria y esta ha seguido una estrategia evidente, alargar los plazos y no aportar nada sustancial".

Ante esta situación, preguntan al alcalde "qué está ocultando" y "qué intereses hay detrás de esta falta de diligencia para recuperar una parcela pública", así como si "estamos ante un posible trato de favor" o "lo que sería aún más grave, ante el pago de un trato de favor".

Por ello, "y ante la ausencia total de explicaciones", el Grupo Municipal Socialista ha registrado un escrito "exigiendo respuestas claras, públicas y urgentes" sobre este asunto "que afecta directamente al patrimonio público de Punta Umbría". "El silencio del alcalde solo aumenta las sospechas y erosiona la confianza de la ciudadanía en la gestión municipal. La ciudadanía merece transparencia. Y, hasta ahora, lo único que está recibiendo es silencio", ha concluido.