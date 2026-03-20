PSOE-A acusa a Moreno de "alarmar con un bulo" sobre la suspensión del AVE a Málaga para que no se hable de los cribados

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios en Huelva. - PSOE

HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha acusado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), de levantar "un bulo" con el que "alarmar" sobre los efectos de la suspensión de la conexión directa por alta velocidad entre Málaga y Madrid --tras colapsar un muro en la localidad malagueña de Álora--, y ha sugerido que lo hace así porque "no quiere que se hable de la negligencia del cribado del cáncer de mama" en la sanidad andaluza.

En una atención a medios en Huelva, la también portavoz parlamentaria del PSOE-A se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas al hilo de las críticas que entre el Gobierno andaluz y el central se han intercambiado esta semana tras anunciarse desde Adif que no será hasta finales del próximo mes de abril cuando se prevé que se restablezca dicho servicio de alta velocidad entre Málaga y la capital española.

Después de que el Ejecutivo de Juanma Moreno advirtiera del impacto económico de dicha suspensión ahora que se aproxima la Semana Santa, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, colgó este pasado jueves un vídeo en redes sociales con declaraciones suyas en las que criticaba la actitud del Gobierno del PP-A acerca de este asunto.

En este contexto, María Márquez ha acusado al presidente de la Junta de alarmar "sobre algo que no existe", y ha añadido que los "hosteleros de Málaga" han pedido a Moreno que "se relaje un poquito, porque está alarmando" cuando "viene una etapa que es importante para el sector turístico", como la de la Semana Santa, y lo que está sucediendo con la conexión de alta velocidad "no tiene el grado de alarma que está generando Moreno Bonilla".

Dicho esto, la portavoz socialista se ha preguntado si Moreno lo que quiere es "generar una alarma que no existe" y "montar un bulo en torno a algo que no está pasando porque no quiere que se hable de la negligencia del cribado del cáncer de mama", o porque no quiere que partidos de la oposición como el PSOE-A denuncien públicamente cuestiones de la sanidad andaluza como que el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva --ante el que María Márquez ha atendido a los medios-- "tiene metidas en el cajón 2.000 mamografías de mujeres de Huelva que todavía no saben cuál es el resultado" de esas pruebas.

En esa línea, la portavoz socialista ha denunciado que el presidente de la Junta "está instalado en el bulo, en la mentira, en la confrontación permanente con el Gobierno de España, y no atiende lo que realmente preocupa a los andaluces".