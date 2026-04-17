El PSOE-A afirma que regulará la educación inclusiva como un derecho "frente a las políticas de privatización del PP"

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número del PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, junto a otros socialistas onubenses en su reunión con Ánsares. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número del PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha mostrado el "compromiso" de su formación a garantizar que los servicios sociosanitarios y la educación lleven el "apellido" de "inclusiva", que "merecen" y que "no tienen por parte de la Junta de Andalucía y de las políticas de privatización de los servicios públicos que ha impulsado Juanma Moreno en los últimos años", de forma que "se blinde como un derecho en la legislación andaluza".

Así lo ha manifestado Márquez tras mantener una reunión con la dirección de Asociación de Autismo de Huelva, Ánsares, donde, en atención a los medios, ha subrayado que este jueves denunció "que el Gobierno del PP quiere promover una reforma de la Formación Profesional Básica, donde los niños con necesidades educativas especiales queden fuera, cuando además la mayoría de los niños que tienen necesidades educativas especiales encuentran una vía de desarrollo académico y profesional en la Formación Profesional".

La líder socialista ha señalado que "saben" que "va a haber un cambio en Andalucía" y que "este es uno de los motivos que más impulsan al PSOE a promover ese cambio", toda vez que ha apuntado que "en la provincia de Huelva hay un diagnóstico de 700 niños con autismo" y que solo en Ánsares hay 360 ni 50 profesionales.

"Y a nosotros nos parece prioritario que la educación y que los servicios sociosanitarios tengan el apellido que ya merecen y que no tienen por parte de la Junta de Andalucía y de las políticas de privatización de los servicios públicos que ha impulsado Moreno en los últimos años, que es el apellido de inclusiva, educación inclusiva, servicios sociosanitarios inclusivos para estos niños", ha manifestado.

A este respecto, la socialista ha criticado que "el Gobierno de la Junta de Andalucía dice que no les es rentable a estos niños" algo que ha calificado como "lamentable", por lo que se ha preguntado "dónde tienen el corazón los gobernantes de la Junta de Andalucía y del Partido Popular haciendo este tipo de manifestaciones y promoviendo esta reforma dentro de la Formación Profesional pública".

"Hemos escuchado declaraciones de dirigentes del Partido Popular de Andalucía que han llegado a decir que el dinero que se da a las asociaciones de los niños con autismo es para que un niño se ponga delante de un espejo y mueva la lengua, por cierto, sin tener ni la condena ni el cese inmediato por parte de Moreno, a quien ha hecho este tipo de declaración y tiene un sueldo público que cobra de los impuestos de todos", ha dicho.

Por ello, Márquez ha trasladado el "mensaje" de que el PSOE-A "ya promovió una la ley que registró en el Parlamento de Andalucía, contra la que votó el PP", pero que "sigue siendo el compromiso" de los socialistas que "la educación inclusiva y que los niños que tienen autismo estén regulados como un derecho en la legislación andaluza".

"Queremos que los profesionales que trabajan con los niños con autismo tengan todas las garantías en cuanto a la dignidad de su salario, del trabajo tan importante que desarrollan psicólogos, logopedas, psicopedagogos. Hay muchísimos profesionales que tienen que trabajar con las mejores condiciones, porque además esa es la garantía de los padres y también queremos que se blinde como un derecho", ha remarcado.

AYUDA PARA LOS PADRES

Márquez ha señalado que a estos padres "no les sobra el dinero" pero "tienen que hacerse cargo de manera extraordinaria de psicólogos, de logopedas y de muchas actividades extraordinarias que tiene que sacar la familia de sus propios salarios porque la Administración no lo cubre. Y esto es absolutamente inexplicable", ha añadido.

En este sentido, la socialista ha subrayado que, "precisamente la Administración tiene que estar para cubrir esa parte donde las familias no llegan o no tienen por qué llegar", toda vez que se ha reafirmado en que es "es el compromiso" que el PSOE ha asumido en su reunión con Ánsares. "Lo hicimos en el Parlamento de Andalucía hace aproximadamente un año con el registro de la ley y es lo que venimos a trasladar hoy aquí. La educación inclusiva tiene que ser un derecho, los niños con autismo tienen que tener derechos", ha añadido.

"Esto no va de ir para atrás, como dice el Partido Popular, esto no es de ponerse delante de un espejo y que los niños muevan la lengua, esto no es de recortar la Formación Profesional de los niños con necesidades educativas especiales; esto es de mirar al futuro con esperanza con oportunidades para estos niños y por la tranquilidad de los padres en estos momentos", ha concluido.

SÁNCHEZ, PRIMERO EN HUELVA

De otro lado, cuestionada por la participación este domingo de Pedro Sánchez en un mitin en Gibraleón (Huelva), María Márquez ha destacado la "ilusión" de los socialistas onubenses de que Sánchez abra en Huelva sus visitas a Andalucía con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, toda vez que ha destacado que tienen "también mucha ilusión por el futuro" de la región "de la mano de María Jesús Montero".

La líder socialista ha subrayado las "importantes inversiones" realizadas por el Gobierno central en Huelva "a lo largo de todos estos años" y que la gente de Huelva "se ha visto claramente beneficiada de las políticas socialistas del Gobierno de España en cuanto a las pensiones o a la subida de los salarios mínimos" y ha puesto como ejemplo "sectores tan importantes y estratégicos en la provincia de Huelva como el sector del manipulado en los frutos rojos".

"Así que, con muchísimos motivos, con mucha alegría y con mucha ilusión también por el futuro, de la mano de María Jesús Montero recibimos los socialistas onubenses al presidente del Gobierno el próximo domingo aquí en Gibraleón", ha finalizado.