El PSOE de Aljaraque (Huelva) propone transformar el entorno de la Escuela de Música y Danza en un gran parque cultural

ALJARAQUE (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Aljaraque (Huelva) ha presentado una iniciativa para transformar el entorno de la Escuela de Música y Danza en un gran espacio cultural y de convivencia abierto a todo el municipio.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Aljaraque, Fran Luque, ha subrayado que "más que una Escuela es un nuevo espacio para vivir Aljaraque", una "propuesta para transformar el corazón cultural en La Dehesa", con la que los socialistas plantean "pasar de un edificio inacabado a un gran parque cultural para todas las familias".

Fran Luque ha reseñado que "la Escuela de Música y Danza es, posiblemente, el edificio con más vida de Aljaraque". "Entre sus paredes se forman más de 600 familias, pero el entorno actual, con módulos provisionales y vallas que llevan ahí años, no reflejan el cariño y el esfuerzo que alumnos y profesores ponen cada día", ha comentado.

"Por eso, desde el Grupo Socialista queremos que la Escuela sea, por fin, un lujo para sus alumnos. De ahí, que hayamos propuesto terminar el proyecto original y que los vecinos ganen un espacio más digno, basado en cuatro planteamientos que creemos fundamentales", ha abundado.

En este sentido, el portavoz ha detallado, en primer lugar, "el de un nuevo salón para el barrio: La Plaza de la Música; donde queremos sustituir el actual aspecto de obra inacabada por una gran plaza pública". "Un espacio de convivencia para La Dehesa y Monacilla donde las familias puedan encontrarse, descansar y hacer comunidad en un entorno diseñado para las personas, no para los coches", ha apuntado.

En segundo lugar, los socialistas plantean que "haya cultura libre para todos, que pasaría por un auditorio exterior y zonas abiertas". "Esto significa que cualquier vecino podrá disfrutar de actuaciones, ensayos o eventos culturales bajo el cielo, convirtiendo la Escuela en un motor de ocio gratuito y cercano", ha remarcado.

Otra de sus propuestas pasa por la de "un camino seguro y agradable, poniendo fin a vallados degradados". "La idea es completar los acerados y conectar la Escuela directamente con el carril bici. Queremos que los jóvenes puedan ir a sus clases de forma autónoma, segura y por un entorno bonito que invite a pasear", ha comentado.

"Y en cuarto lugar disponer de unas instalaciones dignas y cómodas. Al eliminar las caracolas y módulos antiguos, ganamos espacio y comodidad. El objetivo es que todo el mundo sea atendido en un edificio moderno, bien climatizado y con la accesibilidad que, hoy en día, es una necesidad", ha subrayado.

"No estamos pidiendo solo ladrillos; estamos pidiendo que las familias de Aljaraque tengan el espacio de calidad que llevan años esperando. Con las cuentas municipales saneadas, esta es la mejor inversión posible, una que se disfruta cada día y que mejora directamente la vida de cientos de vecinos", han defendido desde el Grupo Socialista.