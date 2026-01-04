El PSOE de Almonte (Huelva) exige "soluciones urgentes" ante la situación del Paseo Marítimo de Matalascañas

Imagen de desperfectos ocasionados por la borrasca Francis en su paso por Matalascañas (Huelva). - PSOE DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Almonte, El Rocío y Matalascañas 'Pepe Villa' ha mostrado su apoyo a Matalascañas y ha exigido unidad, diálogo y "soluciones urgentes" para el Paseo Marítimo tras los graves acontecimientos ocurridos.

Tal y como ha informado la formación en una nota, fuentes del partido han declarado que "somos plenamente conscientes de la preocupación, la incertidumbre y el impacto social y económico que esta situación está generando, y creemos firmemente que ahora, más que nunca, es momento de estar al lado de la ciudadanía".

Ante un problema de esta magnitud, el PSOE ha considerado "imprescindible" que el equipo de Gobierno de Ilusiona, que actualmente dirige el Ayuntamiento de Almonte, "abandone la confrontación política y el cruce de acusaciones, y apueste de manera decidida por el diálogo, la responsabilidad y el trabajo conjunto", al tiempo que han considerado que "no es tiempo de enfrentamientos, sino de unidad y cooperación para defender los intereses generales de nuestro municipio".

Para los socialistas, la situación del Paseo Marítimo de Matalascañas requiere una respuesta "eficaz, rápida y segura" y, para ello, es "fundamental" alcanzar un consenso real con las distintas administraciones implicadas, "garantizando además la protección de infraestructuras esenciales como la EDAR, cuya seguridad es clave tanto para la salud pública como para la protección del medio ambiente".

En este contexto, el Partido Socialista de Almonte exige al alcalde de Almonte a que convoque de "forma inmediata" un pleno extraordinario y urgente del Ayuntamiento de Almonte, en el que se informe con total transparencia a la ciudadanía, se debata "con la seriedad que merece la situación y se adopten medidas concretas que garanticen la seguridad, la protección de las infraestructuras y el futuro de Matalascañas".

Según los socialistas, en el orden del día de ese pleno deben abordarse puntos como declarar la zona afectada del Paseo Marítimo como zona catastrófica; solicitar al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial la declaración de zona catastrófica; pedir la colaboración de las distintas administraciones para la reparación de los daños ocasionados; activar el Fondo de Contingencia municipal; reformular proyectos vinculados a los fondos de Doñana para liberar recursos que puedan destinarse a la reparación del Paseo Marítimo; minorar las partidas destinadas a comunicación y asesores para destinarlas a la reparación del paseo; ampliar la partida municipal de mantenimiento, obras y servicios y dirigirla a la reparación del Paseo Marítimo; destinar íntegramente el canon de la zona azul a la reparación del paseo; comprometer un porcentaje suficiente del próximo contrato del agua a la consolidación del Paseo Marítimo y elaborar el próximo presupuesto municipal teniendo muy presentes los daños sufridos, con partidas suficientes que garanticen la reparación y el futuro de Matalascañas.

Por último, el PSOE de Almonte ha reiterado el compromiso con Matalascañas y con sus vecinos, al tiempo que han afirmado que "esta localidad merece soluciones, rigor y responsabilidad institucional. Merece hechos, no enfrentamientos".