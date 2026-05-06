El PSOE asegura que el PP "consuma otro ataque" al "respaldar la privatización" del transporte sanitario en Huelva

Diputados del PSOE en la Diputación de Huelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación Provincial de Huelva ha criticado "otro ataque frontal" del PP a Huelva al "respaldar la privatización" y votar en contra de proteger el transporte sanitario y los puertos públicos, dos mociones destinadas a "proteger el carácter público de servicios esenciales en la provincia que los socialistas llevaban a pleno".

Según informa el PSOE en nota de prensa, estas iniciativas buscaban frenar procesos de privatización que afectan directamente tanto al transporte sanitario como a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).

Para los socialistas, "la postura del PP vuelve a evidenciar una estrategia política, liderada por Juanma Moreno, centrada en la privatización sistemática de los servicios públicos en Andalucía". "Una hoja de ruta que ya ha tenido consecuencias visibles en ámbitos como la sanidad y la educación, con un progresivo desvío de recursos hacia el sector privado", han indicado.

Con respecto a la moción del transporte sanitario, defendía el mantenimiento del carácter público de este transporte en la provincia, ante un proceso de adjudicación que "podría dejar este servicio en manos de un fondo de inversión". "Una situación que afecta directamente a más de 350 familias vinculadas al Consorcio de Ambulancias de Huelva, una entidad con más de 30 años de trayectoria prestando un servicio de calidad y arraigado al territorio", señalan.

La negativa del PP a respaldar esta moción, que ha sido defendida por la diputada provincial Rocío Díaz, "es inaceptable y un desprecio absoluto y en toda regla hacia los trabajadores afectados y sus familias; y hacia la ciudadanía que depende de un servicio sanitario eficaz y cercano".

De hecho, ha alertado de los riesgos que esta "privatización" conlleva, como son "el posible deterioro en los tiempos de respuesta, pérdida de calidad asistencial, encarecimiento del servicio y ruptura del principio de universalidad".

Por otro lado, la otra moción defendía el carácter público de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, una institución "clave" en la gestión de infraestructuras portuarias y en el desarrollo económico de la provincia, que "atraviesa una situación de incertidumbre ante posibles planes de privatización y un grave déficit de personal".

Los socialistas habían puesto de manifiesto "el malestar creciente entre la plantilla, que sufre sobrecarga de trabajo, falta de cobertura de bajas, carencias en formación y condiciones laborales precarias". A ello, se suma "el impacto negativo" que tendría cualquier intento de privatización sobre el tejido productivo local, "especialmente en una provincia donde la actividad portuaria es estratégica", teniendo en cuenta que Huelva cuenta con siete puertos: Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, El Terrón, Punta Umbría, Mazagón, El Rompido y Sanlúcar del Guadiana.

La moción instaba a "reforzar la plantilla, garantizar condiciones laborales dignas, iniciar la negociación de un nuevo convenio colectivo y paralizar cualquier iniciativa privatizadora".

"Sin embargo, el PP vuelve a situarse en contra del interés general y del desarrollo equilibrado de la provincia", ha lamentado el diputado provincial Jenaro Orta y alcalde de Isla Cristina, que ha reprochado que "el PP haya optado por alinearse con políticas que debilitan lo público, en lugar de defender servicios esenciales que garantizan la cohesión social, territorial y económica de Huelva".

Así, el diputado ha indicado que el PP ha decidido "dar la espalda a Huelva, a sus trabajadores y a sus servicios públicos". "Frente a esta deriva, el PSOE seguirá defendiendo con firmeza un modelo basado en lo público, en la calidad de los servicios y en la protección del interés general", han concluido.